Convenios de colaboración
La Xunta destina 141.000 euros a reforzar las cofradías de pescadores de Pontevedra
La ayuda financiará la actividad diaria de la Federación Provincial de Confrarías, la modernización de su gestión y nuevas acciones de formación para el sector pesquero
La Xunta de Galicia destinará 141.000 euros a apoyar durante 2026 la actividad de la Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Pontevedra. La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el presidente de la entidad, José Manuel Rosas, firmaron en su sede de Arcade dos convenios de colaboración para reforzar los servicios que presta al sector pesquero pontevedrés.
La mayor parte de los fondos, 125.000 euros, se dedicará al funcionamiento ordinario de la federación. Esta partida permitirá garantizar su operativa diaria, mantener la asistencia técnica y respaldar la representación de las cofradías de pescadores de la provincia de Pontevedra.
Los 16.000 euros restantes financiarán actuaciones destinadas a modernizar la gestión y mejorar la capacidad técnica de la entidad. Entre ellas figuran la adquisición de equipos informáticos y administrativos, material para el seguimiento ambiental y el apoyo científico.
El convenio incluye además la organización de una jornada de formación y asesoramiento sobre habilidades sociales y resolución de conflictos en el sector pesquero.
Esta colaboración se enmarca en el apoyo de la Consellería do Mar a las entidades representativas de la pesca y el marisqueo. Entre 2020 y 2026, la Xunta ha destinado 873.000 euros a fortalecer el funcionamiento de la federación y su labor en defensa de los intereses de los pescadores y mariscadoras de Pontevedra.
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