El batallón de pesqueros de China ya se amontona frente a Chile tras faenar meses sin descanso en el Cono Sur

El Heng Xin 11 (ex Han Rong 366) es un potero de 65 metros de eslora, bandera china y propiedad de la compañía Zhoushan Hengxin Ocean Fish, que opera otros 9 barcos. Construido en 2019, partió en octubre del año pasado del puerto de Busan, en Corea del Sur, para trabajar en la pesquería de calamar, primero frente a la costa de Chile y después en la de Argentina. Salvo una pequeña recalada en Punta Arenas en el mes de mayo, su tripulación lleva nueve meses sin tocar tierra.

Es el proceder habitual en este tipo de barcos de propiedad china: la primera parte del año trabajan sin descanso en el Cono Sur, en la pesquería de pota, y rematado el mes de mayo se desplazan al otro lado del continente americano, pero más de 200 millas mar adentro de los puertos de Iquique o Arica. La especie objetivo es prácticamente la misma, el calamar, conocido entre los chilenos como calamar rojo.

El Heng Xin 11 no está solo. Y no porque con él estén faenando ahora mismo cientos de barcos asiáticos en la misma zona, sino porque cuenta en todo momento con asistencia de barcos tanque o reefer para repostar en alta mar o descargar capturas, según el caso. Desde que salió de Busan, por ejemplo, este pesquero ha interactuado con unidades como el Hai Feng 688, un mercante de carga refrigerada —bandera de Vanuatu pero propiedad de la china Rong Fu Shipping Ltd— o el Hai Xing, una gasolinera flotante con pabellón de Liberia pero de la compañía Union East Industrial Ltd, de Hong Kong.

Esta información se obtiene gracias a los datos de posicionamiento AIS, aunque son múltiples las ocasiones en las que pesqueros —de todas las banderas, no solo de China— apagan este dispositivo para ocultar su actividad.

Pesqueros asiáticos frente a la costa chilena. Cada punto naranja es un barco de pesca. / Marine Traffic

Aunque está fuera de sus aguas jurisdiccionales, la Armada chilena está monitorizando el trabajo de este ejército de buques. El pasado 9 de julio despegó desde la base aeronaval de Torquemada, en Concón, el avión de exploración aeromarítima C295 para «constatar la presencia de embarcaciones extranjeras que se encontraban fuera de la Zona Económica Exclusiva de nuestro país, pero en el área de responsabilidad institucional mandatada por los tratados y convenios internacionales vigentes».

«Nos permite mantener controladas las actividades pesqueras por parte de embarcaciones internacionales y mantenernos con presencia activa en el área de responsabilidad señalada en los tratados internacionales», explicó, en un comunicado, el Teniente 1° Stefan Thomson, comandante de la aeronave.

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Otro de los pesqueros que estaba operando en la zona en las últimas horas es el Pu Yuan 827, otro potero chino construido en 2010 y propiedad de Zhejiang Zhoushan Shunze; tiene una flota de 50 buques, según consta en los registros de la Organizacion Marítima Internacional (IMO, por sus siglas en inglés). El Pu Yuan 827 no solo lleva más tiempo fuera de casa —salió de Zhoushan en septiembre de 2025—, sino que no ha pisado tierra en ningún momento desde entonces. Realizó descargas de pescado en unidades como el Hui Ze Leng Yun 16; no constan, aunque tuvo que hacerlo necesariamente, trabajos de repostaje en alta mar.