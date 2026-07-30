La armadora del «Villa de Pitanxo» pide dos meses más para depositar la fianza de 44 millones

Pesquerías Nores Marín, la empresa armadora del pesquero gallego «Villa de Pitanxo», ha solicitado a la Audiencia Nacional una ampliación de dos meses para depositar la fianza de 44 millones de euros fijada para garantizar las posibles responsabilidades económicas que puedan derivarse del juicio por el naufragio ocurrido en febrero de 2022 en aguas de Terranova, Canadá.

La portavoz de las familias de los 21 tripulantes fallecidos, María José de Pazo, informó de que el juzgado les ha notificado la petición presentada por la compañía. La decisión queda ahora en manos del magistrado instructor, que deberá determinar si concede el nuevo plazo solicitado por la armadora.

La petición se produce después de que la Audiencia Nacional acordase la semana pasada enviar a juicio a dos responsables de Grupo Nores Marín y al capitán de la embarcación por las muertes registradas durante el hundimiento.

El juez Ismael Moreno abrió juicio oral contra los máximos responsables de la armadora, José Antonio Nores Rodríguez y José Antonio Nores Ortega, padre e hijo, y contra el capitán del pesquero, Juan Enrique Padín.

Los tres están acusados de presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones imprudentes, en concurso ideal con un delito contra los derechos de los trabajadores.

La aseguradora también deberá responder

En el auto de apertura de juicio, el magistrado señala como responsable civil subsidiaria a Pesquerías Nores Marín y como responsable civil directa a la aseguradora British Marine Luxembourg.

El juez requiere a los tres acusados que depositen conjuntamente 44 millones de euros para garantizar las responsabilidades pecuniarias que puedan imponérseles. La misma cantidad se reclama, de forma solidaria, a la empresa armadora y a la aseguradora.

Ninguno de los tres acusados acudió el pasado martes a recoger el auto de apertura de juicio ante el juez, por lo que fueron citados nuevamente para comparecer el próximo 5 de agosto, a las 10.30 horas.