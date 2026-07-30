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Luz verde de la Xunta

Aquafarm Galicia logra la concesión y el permiso de actividad de la antigua mayor planta de oreja de mar de Europa

Con el «ok» de Mar, la firma podrá explotar estas instalaciones de 7.500 metros cuadrados, vinculadas al criadero y a la granja marina de la quebrada Galician Marine Aquaculture, que antaño cultivó abalón y también rodaballo

Uno de los ejemplares de oreja de mar que se cultivaban en las instalaciones de Muros.

Uno de los ejemplares de oreja de mar que se cultivaban en las instalaciones de Muros. / J. G.

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Jorge Garnelo

Vigo

Aquafarm Galicia ha logrado la concesión y el permiso de actividad de la que en su día fue la mayor planta de oreja de mar de Europa, vinculada a la quebrada Galician Marine Aquaculture. La Consellería do Mar ha dado luz verde a la transmisión inter vivos de los títulos habilitantes que permiten explotar el criadero y la granja marina de A Piela, en Muros, donde antaño se intentó cultivar sin éxito abalón y rodaballo.

El departamento de Marta Villaverde ha dado su visto bueno a la operación dos meses después de que la empresa acreditase ser titular de estas instalaciones. Ocupan casi 7.500 metros cuadrados de superficie, asentados sobre dominio privado (cerca del 90% del terreno) y dominio público marítimo-terrestre (el 10% restante).

Historia del proyecto

Galician Marine Aquaculture inició su pionera andadura con la oreja de mar en 2009, invirtiendo 4,6 millones de euros con la previsión de producir 300 toneladas anuales destinadas, sobre todo, al mercado asiático. La actividad industrial arrancó en 2011, pero las dificultades técnicas y financieras frustraron su desarrollo. En 2020 la compañía abandonó el abalón y trató de reconvertirse al rodaballo, sin éxito. La sociedad quebró en 2023, entró en liquidación un año después y sus activos salieron a subasta a comienzos de 2025, cuando fueron adjudicados por 1,9 millones.

Noticias relacionadas y más

El traspaso a Aquafarm Galicia constituye ahora el último capítulo de una trayectoria marcada por los sucesivos intentos de reflotar la planta. Se produce en medio de un cambio de mandos dentro de la compañía, que desde el 1 de junio es propiedad de Passion 4 Fish.

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