Planas pide que la Política Pesquera Común reoriente su «principal objetivo» a reforzar la rentabilidad del sector

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha instado este miércoles a la Comisión Europea a situar la viabilidad económica de las empresas y los profesionales del mar en el centro de la futura Política Pesquera Común (PPC), sin renunciar a los avances logrados en la conservación de los recursos. «El principal objetivo debe ser reforzar la rentabilidad del sector. No puede existir sostenibilidad sin rentabilidad», ha subrayado desde Cork, Irlanda, durante el Consejo informal de ministros de Pesca, donde ha insistido en que ambas cuestiones «deben avanzar de forma conjunta».

Planas ha urgido a cambiar el rumbo de la normativa comunitaria para atraer a una nueva generación de pescadores a la flota de los Veintisiete. El empleo pesquero europeo cayó un 15% en solo una década, ha recordado en este sentido, mientras la proporción de profesionales menores de 40 años se redujo del 31% al 26%, según el último informe del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (Stecf).

Para revertir esta tendencia, España propone «una regulación más sencilla, flexible y adaptada a la realidad de nuestras pesquerías», además de revisar las restricciones a la capacidad de los buques. El ministro de Pesca considera que el sistema actual ha quedado «desfasado» al haber otros mecanismos que garantizan la sostenibilidad, como los TAC y las cuotas, los límites de esfuerzo y las vedas.

Planas también ha defendido que las posibilidades de pesca se fijen basándose en criterios plurianuales, una fórmula que aportaría previsibilidad a los armadores, facilitaría las inversiones y haría más atractiva la incorporación de jóvenes. Asimismo, ha reclamado un fondo europeo con recursos suficientes para sustituir y modernizar embarcaciones, cuya antigüedad media ronda los 40 años. A sus ojos, la renovación permitiría elevar la seguridad a bordo, reducir emisiones, mejorar la selectividad y allanar la entrada de jóvenes y mujeres.