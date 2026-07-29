El cerco gallego sopesa movilizarse por el cierre de la campaña de sardina: «Se presenta un año muy duro»

Ya es oficial: la flota gallega ha consumido todo su cupo de sardina. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación comunicó este miércoles que cerrará la campaña el 1 de agosto, sábado, en el caladero del Cantábrico Noroeste, donde este año los barcos del cerco, racú y piobardeira contaban con solo 9.420 toneladas (-7%) y los de xeito con 423 (-5%). El nuevo candado temprano a la pesquería vuelve a poner de manifiesto la escasez de la especie, que sí abunda en el golfo de Cádiz. Allí, los barcos disponen de 7.005 toneladas (+3,7%), pero son menos en proporción y no la agotan. De hecho, una parte se la han alquilado a los pesqueros gallegos, que se ven obligados a pagar para pescar. Eso, o amarrar.

«No puede ser que un barco que está parado en el muelle gane más que uno que está faenando», denuncia el presidente de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), Óscar Pose, sobre las prácticas de la flota gaditana, que ofrece sus posibilidades pesqueras a cambio de «precios desorbitados» que rondan los 1,2 euros por kilo. La principal asociación del sector en la comunidad ha decidido que este verano no pasará por el aro. No alquilará. Asimismo, estudia movilizarse por la «mala gestión» administrativa de la pesquería, motivada a sus ojos por un «desigual reparto» dentro de España y con relación a Portugal.

Cabe recordar que ambos países gestionan conjuntamente la explotación de esta especie, para la que este año acordaron un Total Admisible de Capturas (TAC) conjunto de 50.294 toneladas en aguas ibéricas, un 2,8% inferior al de 2025. De esa cantidad, la flota española se llevó 16.848 toneladas, solo el 33,5% del total, cuando hay 260 buques de pabellón nacional frente a los 130 lusos que pescan sardina.

«Nosotros fuimos los primeros en alquilar al golfo de Cádiz. Igual cometimos un error», reconoce Pose, que hace autocrítica sobre la gestión del sector, pero también evidencia la «mala planificación» de la campaña por parte de las autoridades competentes. Acerga concretará a lo largo de los próximos días qué acciones emprender y no descarta ponerse en contacto con otras asociaciones. «Ya han llamado armadores de otras organizaciones de productores para ver qué podíamos hacer», constata el presidente de la OPP-82. «Nuestra disconformidad la vamos a plasmar de alguna manera», dice: «Se presenta un año muy duro».

El cerco gallego clama por más posibilidades pesqueras, que solo pueden llegar a través de un nuevo acuerdo con Portugal (el vigente caduca este 2026) y modificando la distribución interna (al ser el caladero del Cantábrico Noroeste deficitario, en comparación con el gaditano). Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reivindican por su parte que la campaña se cierra «con buenos datos económicos», poniendo en valor que el kilo de sardina se ha pagado a una media de 1,5 euros. La cartera que dirige Luis Planas hace hincapié también en las 1.000 toneladas adicionales de cuota que logró para la flota española gracias a un swap con el Gobierno luso «tras unas intensas negociaciones», lo que ha permitido «prorrogar su actividad unos días». De ellas, 834 fueron a parar a 624 barcos gallegos, asturianos, cántabros y vascos.