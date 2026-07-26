Pesca internacional
La armadora mauritana Rimbal Pêche apresta en Vigo al ex «Portomayor» para su regreso al caladero
La compañía africana mantuvo una alianza con Iberconsa para la comercialización de las capturas
El naval gallego es referente para los trabajos de actualización
El Portomayor, con matrícula y folio 3VI-2-2357 fue uno de los múltiples pesqueros de capital gallego que hicieron fortuna en el banco canario sahariano y que, a excepción del Releixo —de Vieira, operativo en Senegal—, fueron reabanderados con el paso del tiempo en terceros países. Esta embarcación en particular fue construida por el astillero Factoría Naval de Marín —ya desaparecido, sus activos industriales fueron asumidos por Nodosa—, con 35,5 metros de eslora y 416 GT (arqueo bruto o gross tonnage). Dado de alta en el censo de flota en mayo de 1989, en marzo de 2023 fue exportado, como muchísimos otros, a Mauritania.
El pesquero luce ahora otro nombre, Rimbal 6, con puerto base en Nuadibú. Pertenece al grupo Rimbal Pêche —su armador registrado a efectos de IMO es Armaship Sarl—, que fue un aliado de peso de Grupo Iberconsa en el caladero mauritano, en el que grupos industriales como Pescapuerta, Pereira o Baipesca han realizado importantes inversiones en los últimos años. No resulta verlo, ni a él ni a sus compañeros de flota, en el muelle de reparaciones de Bouzas, en Vigo, referente en esta actividad del naval a nivel mundial. El Rimbal 6, de hecho, permanece estos días en esta dársena, de la que prevé salir próximamente para retomar su actividad.
En el año 2019, todavía con bandera española, el Portomayor enfrentó una compleja situación en Guinea Conakry, donde fue acusado de pesca ilegal después de impagos de su consignataria y pese a contar con el visto bueno del juez para realizar descargas.
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