Peligro de extinción
La Comisión Europea advierte a Galicia y otras cinco comunidades que no quieren vetar la captura de anguila: «Hay que limitar aún más la pesca profesional y recreativa»
Tras los «múltiples correos» de ciudadanos pidiendo más protección, Bruselas asegura que no se alcanzaron «los objetivos clave de conservación» y recuerda que es «la única población de peces con una recomendación de captura cero para la que aún se permite la pesca selectiva»
El tercer intento del Ministerio para la Transición Ecológica de declarar la anguila especie «en peligro de extinción» y vetar sus capturas tropezó con la misma piedra que en las ocasiones anteriores. Ni siquiera ayudó la mediática campaña para «alzar la voz» contra su consumo de la organización de cocineros Euro-Toques España con varios estrella Michelin al frente —Andoni Luis Aduriz, Ángel León o el gallego Javier Olleros, patrón de Culler de Pau, entre ellos— en la antesala del Comité de Flora y Fauna celebrado el pasado 17 de febrero. «Galicia frena la intención del Gobierno central de prohibir la pesca de la anguila», se arrogó la Xunta en una nota de prensa tras el encuentro.
La Consellería do Mar tachó la propuesta de «arbitraria» y carente de «criterios técnicos y científicos», defendiendo que la pesquería en la comunidad «se realiza de forma sostenible y totalmente responsable por nuestro sector». Votaron también en contra Asturias, Cantabria, Murcia, Valencia y Baleares. El resto de autonomías se abstuvieron. Del encuentro salió la decisión de crear un grupo de trabajo para hacer el seguimiento de la situación, aunque la ministra Sara Aagesen dejó claro la intención de su departamento de no tirar la toalla: «Seguiremos intentándolo las veces que sean posibles». «Se trata de estar con la ciencia o de estar contra la ciencia», añadió el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
Ese mismo mes de febrero y durante marzo, la Comisión Europea recibió «múltiples correos electrónicos» de ciudadanos para pedir «una mejor protección» para la anguila europea» «y tomar medidas urgentes de conservación para garantizar la supervivencia de esta especie». Lo reconocen las autoridades comunitarias en una comunicación pública en la que tratan de dar respuesta a la preocupación mostrada, particularmente en España tras «la reciente oposición de algunas regiones españolas» a reconocer el riesgo de su desaparición e incorporarla a la lista de especies protegidas. Los ciudadanos pidieron expresamente en sus correos «tomar medidas y revisar el cumplimiento» por parte de España del reglamento europeo de la anguila, que, entre otras medidas, obliga a elaborar planes de gestión por parte de los países para la reducción drástica de los niveles de mortalidad. Que se revisen los planes actuales y la aplicación en toda la UE de una moratoria sobre la pesca.
«Como confirma la ciencia, la anguila europea permanece en estado crítico y no hay señales de recuperación», admite las autoridades comunitarias, con el recordatorio de que el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) «recomienda la captura cero» en todos los hábitats, la reducción igualmente a cero de la mortalidad no relacionada con la pesca y la restauración de sus hábitats.
«La Comisión ha instado continuamente a los estados miembros a intensificar los esfuerzos de conservación y ha propuesto sistemáticamente medidas más contundentes para la recuperación de la anguila europea», proclama la comunicación publicada en su web. Esto incluye «por ejemplo, limitar aún más la pesca profesional y recreativa en aguas marinas, de transición y continentales, facilitando así la migración de los peces a través de ríos y lagos». Se está trabajando ahora mismo en una revisión de los Programas Específicos de Control e Inspección (PECI) «para abordar mejor los riesgos clave vinculados a las poblaciones vulnerables, incluidas las de anguila».
«Objetivos clave»
El plan de gestión ambiental de la anguila en España va acompañado de varios de carácter regional y uno transfronterizo con Portugal, todos validados por las autoridades comunitarias. Tercer aviso: «En general, no han alcanzado los objetivos clave de conservación». Reconoce la Comisión Europea que la incorporación a la lista de especies amenazadas corresponde a las administraciones del país, «sin perjuicio de las obligaciones» que emanan del derecho de la UE. Apela a revisar las estrategias de gestión y hacerlo de manos de la ciencia. «La anguila europea es la única población de peces con una recomendación de captura cero para la que aún se permite la pesca selectiva», enfatiza, reclamando «una mayor implicación».
Una aplicación «mejor» del reglamento
La Comisión Europea reafirma su compromiso «con la conservación y gestión de la anguila». Reconstruir la población «es un reto» que requiere de «un conjunto integral de medidas», en las que están implicadas «diversas políticas y diferentes autoridades» para impulsar «acciones pesqueras y medioambientales» frente «a todas las muertes provocadas por el ser humano». Primer recado de Bruselas: los estados miembros «deben adoptar todas las medidas necesarias y redoblar sus esfuerzos para cumplir plenamente con las obligaciones pertinentes».
Aunque la anguila no está protegida por la directiva Hábitats —donde se establece un régimen de protección global para especies en peligro, incluso fuera de la Red Natura—, algunos países adoptaron medidas más estrictas, incluido el veto a la pesca durante todo el año. Los servicios de la Comisión «siguen supervisando» los planes de gestión de todos los estados miembros, las vedas y la legislación ambiental correspondiente. Con todo lo visto hasta ahora, Bruselas manda un segundo aviso: «el progreso en la reducción de la mortalidad de la anguila mediante la adopción de medidas pesqueras y medioambientales es variable y desigual y no se han alcanzado los objetivos clave». «Las vedas de pesca no siempre son eficaces», remarca la Comisión Europea, que insta a «aplicar mejor» el reglamento y la prohibición de capturas «para abordar todas las causas de mortalidad antropogénica, mejorar el control y la trazabilidad de las anguilas a lo largo de la cadena de valor, así como combatir la pesca ilegal y el tráfico de anguilas».
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