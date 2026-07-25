Argentina multa con 1,6 millones de euros por pesca ilegal a dos barcos chinos con bandera de conveniencia

Bao Feng y Bao Win son dos buques de pesca de 58 metros de eslora que entraron en servicio en octubre del año pasado. Lo hicieron con pabellón de Vanuatu, considerado como un paraíso fiscal para la Comisión Europea y utilizado regularmente para banderas de conveniencia. Fue como buques de Vanuatu que fueron detectados, a comienzos de enero, dentro de las aguas nacionales argentinas y a una velocidad y rumbo compatibles con tareas de largada o virada de aparejos. El pesquero «fue detectado electrónicamente», como informó la Prefectura Naval, en la tarde del 10 de enero a la altura de la Bahía de Camarones, en el centro del país.

«Se mantuvo en el sector por aproximadamente una hora y media, navegando a una velocidad menor a 4 nudos, hecho que, acorde a la normativa pesquera argentina, constituye la presunción de que la embarcación se encontraría realizando tareas de pesca», alertaron a través de un comunicado, abundó el mismo organismo. Como consecuencia de esta supuesta infracción, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía les ha impuesto una sanción por importe superior a los 2.700 millones de dólares, como ha divulgado el portal especializado Pescare, que equivalen a 1,6 millones de euros, al tipo de cambio actual.

Estas sanciones, a abonar por los dos barcos, «reafirman el compromiso del Estado argentino en la defensa de la soberanía sobre sus recursos marinos y en la protección de la sustentabilidad pesquera», indicó el Gobierno. Tanto el Bao Feng como el Bao Win, eso sí, ya no portan bandera de Vanuatu: en marzo hicieron efectiva su mudanza a Zanzíbar, una región semiautónoma de Tanzania con competencias propias en materia de pesca y también con un régimen fiscal propio.

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El registro de ambos buques atribuye su propiedad a la mercantil East Africa Fishery Co Ltd., sin ninguna dirección aportada, aunque a su nombre hay otros cinco pesqueros más. Todos los portales que han recogido la multa vinculan su gestión a capitales chinos.