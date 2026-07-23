Vendidos a Omán dos gigantes de la pesca de 120 metros de eslora y antiguo pabellón de la URSS

A su salida del astillero que los construyó, en el año 1989, portaban en el casco los nombres Admiral Starikov y Karolis Pozhela y operaban bajo el pabellón de la desaparecida Unión Soviética. Tras la caída del muro de Berlín, el primero pasó a ondear la bandera de la Federación Rusa, mientras que el segundo utilizó la de Lituania desde el año 1992. Con 120 metros de eslora y 19 de manga, y un imponente arqueo bruto (o GT, gross tonnage) de 7.765 toneladas, su actividad se ha desarrollado en los últimos años en la costa africana, sobre todo frente a Mauritania, con las Canarias como puerto de recalada más habitual.

Estos dos gigantes, que hasta el pasado 24 de junio se llamaban Ieva Simonaityte y Simonas Daukantas, ahora han sido renombrados debido a su exportación a Omán, como consta en los registros de la Comisión Europea. Su nueva identificación: Al Tidra y Al Asifa, y su propiedad consta a nombre de la sociedad omaní Rawanq al Salam International, una pesquera especializada en pesca pelágica y de túnidos. Dispone de otros siete buques factoría, todos de gran porte, y cinco cerqueros congeladores.

«Cada uno combina una considerable capacidad de captura con una planta de procesamiento a bordo y un amplio almacenamiento en congelación, características que se alinean con el compromiso de Rawanq de ofrecer productos pelágicos de alta calidad al mercado global», ha indicado el grupo en su página web. «Antes de entrar en servicio, los dos arrastreros completaron exhaustivos programas de mantenimiento en dique seco en Las Palmas. Durante su estancia en el astillero, se realizaron labores de mantenimiento y preparación técnica, así como el cambio de bandera al Sultanato de Omán». Rawanq inició su andadura en el año 2021.

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Los buques fueron construidos en el astillero alemán Volkswerft Stralsund, a orillas del Báltico y fundado tras la Segunda Guerra Mundial.