Mar reparte casi siete millones entre 35 entidades pesqueras para modernizar sus instalaciones y equipos

Luz verde para potenciar la competitividad y la sostenibilidad de la pesca y el marisqueo gallego. La Consellería do Mar repartió este miércoles 6,9 millones de euros entre 35 entidades del sector para modernizar sus instalaciones y adquirir nuevos equipos, a través de 59 proyectos subvencionados con actuaciones previstas en puertos, lonjas, fondeaderos y puntos de desembarque de la comunidad.

Los apoyos buscan reducir el consumo energético de estas instalaciones, mejorar su seguridad y las condiciones laborales o reforzar sus infraestructuras ante el impacto de los temporales y otros efectos del cambio climático. También se financian actuaciones para impulsar la calidad y la trazabilidad de los productos del mar, desde su llegada a tierra hasta la primera venta.

El grueso de los fondos irá a parar a 33 cofradías, aunque también figuran la Organización de Produtores do Marisco e Cultivos Mariños da Provincia de Pontevedra y la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) entre las entidades beneficiarias. Las subvenciones se distribuyen de la siguiente manera: 4,8 millones en 2026 y 2,1 millones en 2027.

Las ayudas permitirán modernizar algunos de los espacios en los que se concentra la actividad diaria de la flota gallega. Se incluyen mejoras en lonjas y puntos de descarga, renovación de cámaras frigoríficas, grúas, sistemas de pesaje y clasificación, instalaciones eléctricas, iluminación o equipos para la gestión de residuos.

Tres entidades reciben casi la mitad de los apoyos

La Cofradía de Porto do Son es la que más apoyos obtiene, con algo más de 1,2 millones de euros repartidos en tres proyectos. Le sigue la Cofradía de Celeiro, que recibirá 1,12 millones, y tras ella está ARVI, con cerca de 979.000 euros. Entre las tres concentran alrededor del 48% del importe concedido.

También destacan la Cofradía de Barallobre, con más de 737.000 euros, y la de Cedeira, con 537.000. En su conjunto, los cinco mayores beneficiarios absorben cerca de dos tercios de las ayudas.

El programa está cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), que aporta el 70% de los fondos, mientras que la Xunta asume el 30% restante.