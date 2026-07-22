La «invasión» inglesa de pulpos salta de las nasas a la tele con un cortometraje: «Los veía por todas partes»

La floración extraordinaria de pulpos (octopus bloom) en las costas del sur de Inglaterra no solo está cambiando la dinámica del sector pesquero de los condados de Devon o Cornualles o convirtiendo a Reino Unido en exportador neto, sino que está sirviendo de inspiración para la industria cultural. La «plaga» de esta especie, como la calificaba la prensa británica a finales del siglo XIX, cuando se produjo un fenómeno similar, se ha convertido en el elemento de guion para un cortometraje documental del cineasta y buceador David Palfrey.

«En cada inmersión, veía pulpos por todas partes, y lo que me sorprendió fue su curiosidad. Suelen ser tímidos, pero a veces interactúan, investigan y parecen observarte tanto como tú a ellos. Después, había un revuelo por todas partes: la gente preguntaba por qué estaba sucediendo esto, si se trataba de un auge demográfico, qué significaba para los cangrejos y las langostas… No podía dejar de pensar: aquí hay una historia», explicó el autor, en declaraciones recogidas por la Marine Biological Association (MBA), una de las entidades que está monitorizando la eclosión de esta especie. El proyecto se titula Bloomin' Octopus! A Tentacular Spectacular, que podría traducirse como «¡Pulpos por todas partes! Un espectáculo tentacular».

Su trabajo, ha abundado la MBA, «plantea interrogantes urgentes sobre el calentamiento de los mares, la transformación de los ecosistemas marinos y las implicaciones de estos cambios para las comunidades costeras y la salud futura del océano». El calentamiento oceánico, de hecho, está detrás de esta floración, como han indicado los informes científicos ya divulgados. Para los investigadores, existe un claro «vínculo climático» que explicaría la abundante aparición de la especie, apuntando directamente al calentamiento global y al aumento de la presencia de agua dulce. Así, según los datos ambientales recabados, se detectaron unas temperaturas marinas y atmosféricas «anómalamente cálidas de forma sostenida» que se combinó con una «salinidad anómala baja» a 20 millas náuticas de la costa. Sobre esto último, el MBA cree que el origen puede estar en la descarga de los ríos desde Francia.

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«Espero que la película entretenga ante todo, porque así es como se llega a todo tipo de personas. Si te hace reír o te hace reflexionar, tal vez también te haga pensar en los cambios en los mares y sus repercusiones en la vida silvestre y las comunidades costeras. Y si tienes la suerte de encontrarte con un pulpo en aguas del Reino Unido, espero que te lleves la misma sensación que yo: asombro... y algunas preguntas nuevas», remachó el autor.