La Xunta da el visto bueno ambiental a la futura planta de Profand en Cambre

Grupo Profand tiene entre sus planes más inmediatos seguir creciendo en el territorio gallego, cuna de un negocio que ha impulsado a la pesquera viguesa hasta el liderato del sector, con más de 1.100 millones de euros de facturación en 2025. Ejemplos de esa apuesta por sus raíces son la nueva sede de la firma en el antiguo Banco de Galicia, que ya luce su remozada figura, o la ampliación que proyecta en sus instalaciones de Cambre (A Coruña), donde prevé triplicar su producción. La empresa, que hasta ahora procesa principalmente sepia en esta planta, incorporará una línea de langostino vannamei cocido refrigerado, con el objetivo de alcanzar las 218 toneladas diarias. Está un paso más cerca de conseguirlo, puesto que acaba de recibir el ok de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para impulsar este proyecto.

La Xunta publicó este lunes el expediente en el que formula favorablemente la declaración de impacto ambiental (DIA) de la futura unidad industrial, sobre la que se pronuncian ocho organismos diferentes y ninguno se opone. Así, el informe resuelve que es «ambientalmente viable», aunque condiciona esa viabilidad al cumplimiento de una serie de requisitos, entre ellos la implantación de un programa de vigilancia.

Entre los departamentos que han emitido sus aportaciones está Augas de Galicia, que resalta «un risco de contaminación hídrica moi baixo debido a que toda a actividade desenvólvese sobre superficies pavimentadas e afastadas de canles naturais». También se pronuncia la Dirección Xeral de Saúde Pública, que estima que «a ampliación non implicará un incremento na xeración de olores» y que «os cambios no interior da nave de proceso non van a alterar a calidade acústica da situación actual».

Asimismo, el Instituto de Estudos do Territorio incide en que «o proxecto non presentará unha forte incidencia paisaxística», mientras que la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior indica que «a vulnerabilidade do proxecto ante riscos de accidentes graves ou de catástrofes é baixa». La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural y la Dirección Xeral de Patrimonio Natural apuntan por su parte, respectivamente, que «non é previsible que as accións derivadas do proxecto xeren impactos sobre bens do patrimonio cultural» y que este es «compatible coa preservación do patrimonio natural e a biodiversidade».

Para la ampliación, la compañía invertirá 22 millones de euros y contempla la instalación de tres calderas de vapor que utilizarán gas natural como combustible para dar servicio a la nueva línea de cocción de langostino vannamei, una especie que la pesquera viguesa cultiva en Ecuador. La superficie de la planta no varía (se mantiene en 25.461 metros cuadrados), pero sí su capacidad productiva, que pasará de menos de 75 toneladas diarias a 218, un incremento del 191% o más. Ese impulso a la actividad conllevará la creación de nuevos empleos para atender la operativa. Profand prevé incorporar hasta medio centenar de trabajadores, lo que elevaría la plantilla de Cambre hasta los 350 efectivos.