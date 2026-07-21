La dueña china de Conservas Albo proyecta pérdidas por el descenso en las capturas de atún y krill

Shanghai Kaichuang International Marine Resources es, desde hace una década, la propietaria de Hijos de Carlos Albo, una de las conserveras de mayor trayectoria de la industria española. Es una sociedad cotizada, filial de la corporación Bright Food, que opera con flota propia de arrastre, cerqueros congeladores y buques de transporte de pescado congelado (reefers). Es Albo la división que aporta al grupo el músculo de referencia en el procesado de la materia prima marina.

La compañía ha remitido a la Bolsa de Shanghái un profit warning, que es un aviso que se remite a los accionistas para anticipar que el resultado o la facturación en un periodo determinado será inferior a la estimada inicialmente. En este caso, Shanghai Kaichuang lo ha hecho en relación a su desempeño en el primer semestre de este 2026, para el que espera pérdidas de hasta 32,28 millones de yuanes, equivalentes a algo más de 4 millones de euros al tipo actual de cambio.

«Según los cálculos preliminares del departamento financiero de la compañía, se prevé que el resultado neto atribuible a los accionistas de la sociedad cotizada se sitúe en el primer semestre de 2026 entre unas pérdidas de 32,28 millones de yuanes y 26,41 millones de yuanes, frente al beneficio obtenido en el mismo periodo del año anterior», relata el documento divulgado en el portal de la Bolsa asiática. En el mismo escrito, la dirección de Shanghai Kaichuang explica esta previsión por las menores capturas de atún y krill. «Además —prosigue—, debido al aumento continuado de los precios internacionales del petróleo, la compañía decidió adelantar el regreso a China de algunos buques para efectuar trabajos de reparación, lo que provocó una reducción interanual de las capturas de atún».

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La subida en los precios de los carburantes tuvo, asimismo, impacto directo en los costes operativos de la compañía. Shanghai Kaichuang trabaja con un buque dedicado a la pesquería de krill, el Shen Lan, en régimen de alquiler.