España insiste en que Planas lidere la FAO pese a la división europea sobre un candidato único

España ha iniciado la campaña para situar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, al frente de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), una carrera de largo recorrido que culminará con la elección prevista para la última semana de junio de 2027 y que arranca marcada por la concurrencia de tres candidatos de la Unión Europea.

La candidatura española competirá dentro del bloque comunitario con la del excomisario europeo irlandés Phil Hogan y la del italiano Maurizio Martina, actual director general adjunto de la FAO, después de que la presidencia chipriota del Consejo intentara sin éxito que los Veintisiete consensuaran un único aspirante, según fuentes del Ministerio de Agricultura.

Ante la falta de acuerdo, España mantiene como primera opción que la UE respalde una candidatura común, pero plantea que, si finalmente los tres europeos llegan a la votación por la falta de consenso, los que obtengan menos apoyos se retiren después de la primera vuelta para concentrar el voto en el aspirante comunitario mejor situado.

La fórmula pretende evitar que la división interna vuelva a perjudicar las opciones europeas en una elección en la que el apoyo de cada Estado tiene el mismo peso y las votaciones se celebran de forma secreta y en rondas sucesivas, un sistema que obliga a desplegar una campaña diplomática país por país y a reaccionar con rapidez a medida que se conocen los resultados.

En este sentido, Agricultura considera que la retirada de los candidatos europeos peor situados debería acordarse previamente, ya sea mediante un compromiso formal o un entendimiento político entre los países implicados, para evitar que aspirantes con pocas posibilidades se mantengan en la contienda y fragmenten los apoyos.

El precedente que maneja España es la candidatura del exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, que en 2011 perdió por cuatro votos frente al brasileño José Graziano da Silva, una experiencia que ha llevado al equipo español a preparar con mayor antelación tanto la campaña como la estrategia para las votaciones.

La actual presidencia irlandesa del Consejo ha optado por declararse neutral en el proceso debido a la presencia de Hogan, mientras que la siguiente dispondrá de un margen limitado antes de la elección, por lo que el Gobierno prevé mantener contactos con los socios europeos al tiempo que busca apoyos fuera de la UE.

La presentación formal de las postulaciones está prevista a partir de finales de noviembre, aunque los aspirantes llevan meses recabando respaldos y exponiendo sus propuestas ante gobiernos y representantes de los distintos grupos regionales, en una campaña que se extenderá hasta la Conferencia de la FAO que elegirá al sustituto del actual director general.

Además de Planas, Hogan y Martina, fuentes de Agricultura sitúan en la carrera a candidatos de Turquía, Uganda y Angola, aunque la lista todavía puede variar antes de que concluya el plazo oficial para presentar nominaciones.