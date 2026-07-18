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Anfaco y el sector pesquero de Marruecos acercan posturas ante el levantamiento parcial del bloqueo de sardina

La Association des amis Halieutis des commerçants du poisson à Agadir et Laayoune visitó Vigo para trasladar una propuesta con «soluciones»

Representantes de Anfaco y de la Association des amis Halieutis des commerçants du poisson à Agadir et Laayoune.

Representantes de Anfaco y de la Association des amis Halieutis des commerçants du poisson à Agadir et Laayoune. / FdV

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Jorge Garnelo

Vigo

Representantes de Anfaco-Cytma y de la Association des amis Halieutis des commerçants du poisson à Agadir et Laayoune se reunieron este viernes para acercar posturas entre la industria transformadora gallega y el sector pesquero marroquí. El encuentro puso el foco en el levantamiento parcial del bloqueo de sardina impuesto por Rabat a comienzos de febrero, que ya ha permitido que las primeras conserveras de la comunidad hayan comenzado a importar mercancía procedente del país africano. La asociación magrebí trasladó a la entidad que dirige Roberto Alonso una propuesta con «soluciones» para afrontar la actual situación, mientras Anfaco pide seguir avanzando: «Debe ser solo el primer paso hacia una normalización completa, estable y con plena seguridad jurídica».

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