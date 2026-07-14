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Crisis de mortandad

La Xunta exige al Gobierno que exonere ya las cuotas a las mariscadoras sin actividad

Mar acusa al Ejecutivo central de retrasar una medida comprometida hace más de dos meses mientras las profesionales continúan pagando a la Seguridad Social pese a no tener ingresos

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, este martes durante la entrega de más de 200.000 semillas de ostra plana para repoblar los bancos de Arcade.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, este martes durante la entrega de más de 200.000 semillas de ostra plana para repoblar los bancos de Arcade. / FdV

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R. V.

Vigo

La Xunta volvió a reclamar este martes al Gobierno central la exención inmediata, efectiva y con carácter retroactivo de las cuotas de la Seguridad Social para las mariscadoras gallegas afectadas por los temporales de comienzos de año, que obligaron a cerrar bancos y paralizar la actividad extractiva en varias rías.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, cargó contra la «falta de operatividad» de los anuncios estatales y calificó de «oportunista» que se presente ahora un principio de acuerdo para aplicar una medida comprometida públicamente hace más de dos meses y medio.

La reacción de Mar llega después de que el BNG anunciase un acuerdo con el Gobierno para incorporar la exención a la tramitación del proyecto de ley derivado del Real Decreto-ley 5/2026. Villaverde considera «incomprensible» que la respuesta siga reducida a un borrador y critica que la solución se introduzca en una norma concebida inicialmente para atender daños registrados en otras comunidades.

Cuotas sin ingresos

La conselleira advierte de que las sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas están retrasando la aprobación de la medida, mientras las trabajadoras continúan abonando sus cuotas mensuales pese a carecer de ingresos y, en algunos casos, de prestación por cese de actividad.

La Xunta sostiene que ya ha emitido las resoluciones necesarias para suspender la extracción en las zonas afectadas y permitir la activación de los mecanismos de protección social. Recuerda, además, que la concesión de prestaciones y exenciones depende del Instituto Social de la Marina.

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