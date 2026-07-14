Crisis de mortandad
La Xunta exige al Gobierno que exonere ya las cuotas a las mariscadoras sin actividad
Mar acusa al Ejecutivo central de retrasar una medida comprometida hace más de dos meses mientras las profesionales continúan pagando a la Seguridad Social pese a no tener ingresos
La Xunta volvió a reclamar este martes al Gobierno central la exención inmediata, efectiva y con carácter retroactivo de las cuotas de la Seguridad Social para las mariscadoras gallegas afectadas por los temporales de comienzos de año, que obligaron a cerrar bancos y paralizar la actividad extractiva en varias rías.
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, cargó contra la «falta de operatividad» de los anuncios estatales y calificó de «oportunista» que se presente ahora un principio de acuerdo para aplicar una medida comprometida públicamente hace más de dos meses y medio.
La reacción de Mar llega después de que el BNG anunciase un acuerdo con el Gobierno para incorporar la exención a la tramitación del proyecto de ley derivado del Real Decreto-ley 5/2026. Villaverde considera «incomprensible» que la respuesta siga reducida a un borrador y critica que la solución se introduzca en una norma concebida inicialmente para atender daños registrados en otras comunidades.
Cuotas sin ingresos
La conselleira advierte de que las sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas están retrasando la aprobación de la medida, mientras las trabajadoras continúan abonando sus cuotas mensuales pese a carecer de ingresos y, en algunos casos, de prestación por cese de actividad.
La Xunta sostiene que ya ha emitido las resoluciones necesarias para suspender la extracción en las zonas afectadas y permitir la activación de los mecanismos de protección social. Recuerda, además, que la concesión de prestaciones y exenciones depende del Instituto Social de la Marina.
Villaverde acusa al Estado de no haber movilizado recursos específicos para el litoral gallego, pese a que Galicia fue declarada zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil el pasado 10 de febrero.
Suscríbete para seguir leyendo
- Portugal da luz verde a la acuicultura del futuro con su primera macrogranja de peces en alta mar
- «Hemos visitado colegios y sorprende que niños de primaria no sepan identificar un pez tan característico y gallego como el rape»
- Preferencia para contratar familiares, alzas del 50% en las horas extra y pluses por trabajar a 18 grados bajo cero: así «retiene» la industria del mar a sus profesionales
- Vegalsa-Eroski y Anfaco impulsan la venta de conservas de pescado y marisco con «Cata a Lata»
- Galicia explora el uso de algas en hamburguesas, quesos y envases sin plásticos que conserven mejor los alimentos
- Debacle en las lonjas gallegas: la crisis del marisqueo y los temporales dejan el peor semestre en 23 años
- El perfil del furtivo en Galicia, muy reincidente e impune al declararse insolvente: solo 164 personas acumulan más de 4.200 sanciones por captura ilegal de almeja
- Anacef invierte en la gestión energética de cuatro de sus arrastreros