Trabajos portuarios
El «DSV Commander» renueva el tren de fondeo de Canido tras extraer más de 100 muertos del siglo XX
Está previsto que la operativa concluya este viernes, después de colocar 90 nuevos bloques que mejorarán la seguridad marítima de la zona
La Asociación de Marineros Artesanales y Deportivos Canido-Coruxo promueve desde el pasado jueves una operativa poco habitual en el pequeño puerto olívico. Cuatro trabajadores a bordo del buque DSV Commander están renovando el tren de fondeo que se esconde bajo sus aguas y que las embarcaciones utilizan para amarrarse.
La actuación tiene como objetivo mejorar la seguridad en la zona, cambiando la estructura actual por un nuevo sistema que sustituya a los muertos náuticos desfasados. Pesos que durante décadas han permanecido ahí y cuyo estado se ha deteriorado.
Provista de una larga grúa, la gabarra con base en Portonovo, de 22 metros de eslora y 9 de manga, ha extraído ya del mar más de un centenar de bloques del siglo XX, algunos de ellos con más de 70 años de antigüedad y que habían sido colocados por pescadores en tiempos en los que había más actividad por el impulso de la industria conservera del lugar. Con esta maniobra se instalarán 90 elementos de fondeo duraderos y estandarizados frente a los actuales materiales, viejos y en algunos casos improvisados. Se trata de evitar cualquier rotura que pueda provocar que algún barco se vaya a la deriva, especialmente en épocas de temporales.
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