Modernización
Anacef invierte en la gestión energética de cuatro de sus arrastreros
Destina 740.000 euros para optimizar el consumo energético de los buques «Freiremar Uno», «Folias», «Villa Nores» y «Manuel Ángel Nores»
Opromar invierte 615.000 euros para la instalación de cinco maquinillas de estiba automatizada para cinco cerqueros
Los arrastreros de Marín continúan con su modernización para reducir la huella ambiental y mejorar en eficiencia. Todo, a través de las organizaciones de productores de pesca (OPP). Si primero lo hizo Opromar, con 1,5 millones de euros para artes de pesca, puertas y sistemas de monitorización o eficiencia energética en nueve de sus buques, ahora es el turno de Anacef. La otrora asociación de cefalopoderos que faenaban en África, constituida ya desde hace unos años como OPP, destina 740.000 euros para optimizar el consumo energético de cuatro barcos mediante sensores, hardware y software.
En concreto, la organización de buques marinenses (aunque con sede en el puerto de Las Palmas) apuesta por la compra e instalación de un sistema de gestión del ciclo de combustible en el marco de su plan de producción y comercialización. Para ello se emplearán dispositivos IoT (Internet de las Cosas), sensórica, hardware y software, que serán colocados en los arrastreros Freiremar Uno, Folias, Villa Nores y Manuel Ángel Nores.
«La ejecución de estos trabajos se llevará a cabo siempre atendiendo a la disponibilidad de los buques y su calendario de mareas y antes de 31 de diciembre de 2026», explican desde Anacef en la licitación lanzada.
Por otro lado, Opromar lanzó este mes otro concurso, aunque en este caso destinado a la flota de cerco. En concreto, destina 615.000 euros para la instalación de cinco maquinillas de estiba automatizada que «permitirán llevar a cabo el virado y la estiba al mismo tiempo requiriendo únicamente una persona dada la facilidad del manejo». Se instalarán en cinco cerqueros, cuatro este año y el último en 2027.
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