Preferencia para contratar familiares, alzas del 50% en las horas extra y pluses por trabajar a 18 grados bajo cero: así «retiene» la industria del mar a sus profesionales

Los derechos laborales se ganan a base de conquistas. Triunfos de los trabajadores que suelen llegar tras intensos procesos de negociación colectiva con los representantes de sus empresas. Acuerdos que se consolidan y mejoran las condiciones del conjunto de la plantilla, tanto la actual como futura.

Hace ya tiempo que la retribución dejó de ser el único asunto a tratar en estos procesos (aunque pese y no poco, especialmente estos últimos años en los que la inflación no está dando un respiro a la clase obrera). Así lo ratifican algunos de los convenios de la industria del mar más recientes, inscritos oficialmente este año en la provincia de Pontevedra, donde la falta de mano de obra se acentúa en los sectores tradicionales y muchas compañías ya contemplan medidas que las diferencian, ayudándoles a contener la sangría de personal y a captar relevo generacional.

Ejemplo de ello es el actual marco laboral de Frigoríficos de Vigo (Frivigo), relativo al trienio 2024-2026 y publicado el pasado marzo en el boletín oficial. Contempla una subida salarial del 3,5% para cada ejercicio (acumulada del 10,9%) y la jornada laboral se reduce de las 1.784 a las 1.768 horas al año. Pero más allá de esto llaman la atención otras cláusulas que, desde luego, son singulares. La plantilla que trabaja en cámaras frigoríficas a temperaturas iguales o inferiores a -18 grados percibe un complemento del 20% del salario base; y cada hora extra se puede cambiar por 1,75 horas de descanso (dos en sábados, domingos y festivos) y al acumular 23 se genera una semana libre. Como puntos a favor, los cuatrienios son ilimitados (cada uno engrosa la nómina un 6%) y el personal percibe una gratificación especial equivalente a 25 días de salario adicional a las pagas extra de julio y Navidad. ¿Cuándo? El próximo 5 de agosto, Día de la Virgen de las Nieves.

Junto a estos beneficios, hay otra medida que destaca en términos de captación de talento: la preferencia para contratar a hijos de empleados a la hora de cubrir vacantes y contrataciones eventuales, siempre que los candidatos cumplan los requisitos. Son unas líneas clave que también recoge el último convenio de la olívica Productos Congelados (Procsa), vinculada a Alfrío. Enmarcado en su caso en el periodo 2023-2025, el acuerdo fue inscrito en febrero y se compromete a mantener el empleo indefinido en un 80% o más. Además de contemplar un registro de hijos y otros familiares para futuras contrataciones, establece un plus lineal de 1.059 euros para la plantilla, dispara casi un 50% la retribución de las horas extra ordinarias (de 8,79 a 13,17 euros) y suma distintos complementos, por ejemplo, para quienes trabajan en cámaras refrigeradas de entre –5 y 10 grados o entran y salen continuamente de ellas.

La firma también refuerza la promoción interna en aquellos casos en los que sus trabajadores auxiliares acumulen 12 meses de trabajo, aunque sea mediante varios contratos o a través de empresas de trabajo temporal (ETT). Así, cuando se cumpla su primer año en activo, se abrirá un expediente para valorar su ascenso a operario de línea.

De igual modo, la compañía impulsa un premio de puntualidad y permanencia para los trabajadores que no llegan tarde ni abandonan el puesto durante la jornada (32,2 euros al mes) y un premio de absentismo para combatir las bajas laborales (32,15 euros mensuales). Asimismo, cuenta con un fondo social de 1.500 euros anuales para atender situaciones urgentes de trabajadores y de sus hijos.

Descanso tras viajes

Ejemplos de otros derechos singulares de los trabajadores los aporta la viguesa Hermasa, uno de los grandes fabricantes de la maquinaria para conservas de pescado, cuyo convenio 2024-2026 fue publicado en abril en el boletín oficial. En su caso, la empresa reconoce 12 días laborables de permiso por fallecimiento de cónyuge o hijos, frente a los dos días (cuatro con desplazamiento) previstos con carácter general en el Estatuto de los Trabajadores. El acuerdo garantiza descansos remunerados para sus instaladores de equipos tras viajes largos, además de proveerles de alojamiento individual y compensaciones por el uso del vehículo propio.