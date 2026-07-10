«Hemos visitado colegios y sorprende que niños de primaria no sepan identificar un pez tan característico y gallego como el rape»

Pesca España ha dado con la tecla para combatir la caída del consumo de productos del mar que se siente a nivel nacional, especialmente entre los jóvenes. «No podemos permitirnos que nadie hable por nosotros. Tenemos que contar lo que hacemos, con transparencia y base científica», señala su gerente, Antonio Nieto, durante su visita al Vigo SeaFest, la gran feria local que entre el 9 y el 12 de julio impulsa la promoción del pescado y el marisco.

La asociación nació en octubre de 2022 para defender la importancia del sector pesquero español. ¿Qué motivó su constitución?

Fue la necesidad de comunicar; ese fue uno de los factores fundamentales. El sector pesquero no ha sabido, no ha podido o no ha querido contar su realidad, y ha estado demasiado a expensas de lo que otros decían de él. En un mundo en el que, o hablas tú de ti, o alguien lo hará, era importantísimo tener una entidad para promocionar el sector pesquero, desmontar mitos alrededor de la pesca y promover el consumo de pescado. Así que no fue una problemática concreta lo que nos animó, sino una aspiración que venía incubándose desde hace tiempo.

¿Cuáles son los principales retos que identifican hoy en día para la pesca?

El gran desafío es que el sector siga desarrollándose y tenga viabilidad futura. Y para Pesca España aquí hay un reto muy importante, que es el consumo. Estamos viendo que la gente joven no come pescado. En un país tan pesquero como España no se le está dando la importancia que tiene, no solo a nivel industrial, sino también para la salud, la gastronomía, la cultura y la tradición. Se está perdiendo esa España pesquera y costera. Por eso estamos muy centrados en los jóvenes, con campañas que utilizan sus códigos, sus canales y sus formas de comunicar.

En el descenso del consumo, ¿pesa más el precio o el cambio de hábitos? El sector insiste en su demanda de reducir el IVA.

Hay un evidente cambio de hábitos. Prima el ready to eat, tenerlo listo para comer, un consumo más rápido e inmediato. Sobre el precio, reducir el IVA al pescado ayudaría más como percepción que como realidad. El pescado no es caro: hay distintas opciones para cada bolsillo y para cada ocasión. Lo que debemos hacer es que la gente entienda el trabajo que hay detrás, la proteína que ponemos a su disposición y sus beneficios. En una sociedad con una epidemia de obesidad infantil, prescindir de los productos del mar es un auténtico lujo.

Antonio Nieto, gerente de Pesca España, en la jornada inaugural del Vigo SeaFest. / Jose Lores

¿Hay que asumir que la distribución cambia y que las pescaderías tradicionales pueden desaparecer?

Las pescaderías se están adaptando. Hasta hace poco no podían transformar y ahora se ha conseguido que puedan hacerlo, como ocurre en las carnicerías. Es verdad que la tendencia va hacia productos de quinta gama, fileteados, limpios y preparados, pero me resisto a pensar que las pescaderías vayan a desaparecer. Los pescaderos y las pescaderas son prescriptores fundamentales y se están reinventando a bastante velocidad.

En Galicia, más cerca del mar que otras comunidades, ¿también detectan fallas en la divulgación pesquera?

En Galicia hay mucho más conocimiento que en Valladolid o Zaragoza, donde hemos hecho talleres y el desconocimiento es bestial. Aun así, también nos llevamos sorpresas desagradables en las zonas costeras. Hemos visitado colegios y sorprende que niños de primaria no sepan identificar un pez tan característico y gallego como el rape. Hay que meter la pesca y la tradición pesquera en las aulas de manera estructural, no coyuntural. Y, al mismo tiempo, trabajar en redes sociales, que es donde los jóvenes se informan y reciben su dosis de realidad.

¿Y cómo avanza esa labor en el caso de Pesca España? ¿Logran crear conciencia o siguen calando más los mensajes negativos sobre el sector?

Al principio recibíamos más hate cuando publicábamos campañas para poner en valor el arrastre, pero con los años hemos visto un cambio brutal. La gente está más informada. Eso confirma que en la pesca no podemos permitirnos que nadie hable por nosotros. Tenemos que contar lo que hacemos, con transparencia y base científica.

Cada vez hay más productos vegetales que imitan al pescado y se presentan como sustitutivos. ¿Preparan alguna respuesta?

Nuestra estrategia está más centrada en el plano normativo y en el trabajo con el decisor, tanto en España como en Europa. Eso sí, lo importante es que no se confunda al consumidor. Estas empresas buscan muchas veces entrar en la polémica y la confrontación, pero a nosotros no nos van a encontrar ahí. Si quieren comparar, comparamos. Pero hablamos de la proteína animal más saludable y sostenible que existe.