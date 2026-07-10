Investigación
Anfaco moviliza casi 110 millones en 62 proyectos de I+D y refuerza su apuesta por la economía azul
El centro tecnológico vigués cerró el primer semestre con 65.552 análisis, 613 alumnos formados y nuevas capacidades para el cultivo de microalgas y la valorización de subproductos marinos
Anfaco-Cytma cerró la primera mitad de 2026 con 62 proyectos de investigación, desarrollo e innovación en ejecución y un presupuesto conjunto movilizado de 109,7 millones de euros. El balance fue presentado durante la reunión del Consejo Rector de la entidad, celebrada en su sede de Vigo, donde también comenzó a abordarse el futuro Plan Estratégico 2027-2029.
De los proyectos actualmente en marcha, 15 tienen carácter internacional y 60 se desarrollan en colaboración con otras entidades. El 61% de la actividad responde, además, a contratos directos con empresas. Del volumen económico global movilizado, algo más de 8,2 millones corresponden al presupuesto gestionado directamente por Anfaco-Cytma.
Las principales líneas de trabajo se concentran en la biotecnología y la salud, la sostenibilidad, la economía circular, los recursos marinos, la acuicultura y la digitalización industrial. Entre las aplicaciones investigadas figuran la obtención de nuevos ingredientes, la valorización de descartes y subproductos, la trazabilidad, la acuaponía, la fotónica avanzada y el uso de inteligencia artificial para reforzar la calidad y la seguridad alimentaria.
A esta cartera se suman otros 25 proyectos pendientes de resolución, capaces de movilizar más de 42,4 millones de euros y de involucrar a 61 empresas. La cifra refleja el peso creciente de la cooperación público-privada en un sector obligado a avanzar en eficiencia, sostenibilidad y aprovechamiento integral de los recursos.
La actividad del centro no se limita a la investigación. Durante los seis primeros meses del año, sus laboratorios gestionaron 15.977 muestras y realizaron 65.552 análisis, con una oferta de 447 determinaciones. La entidad incorporó nuevos servicios acreditados para detectar metilmercurio, toxinas paralizantes, residuos de medicamentos veterinarios, agua añadida y el gen de toxicidad de Vibrio cholerae.
En el ámbito de la asistencia técnica, Anfaco-Cytma gestionó 149 contratos, desarrolló 63 estudios y efectuó 139 pruebas de validación y metrología. También prestó ocho asistencias internacionales en países como Portugal, Perú, Chile, Brasil, Marruecos, Cabo Verde, Guatemala y El Salvador.
El apoyo a las empresas se tradujo asimismo en 849 consultas sobre normativa, etiquetado, exportación, sostenibilidad, medio ambiente, relaciones laborales y subvenciones. En materia formativa, el centro impartió 60 cursos a 613 alumnos y alcanzó una satisfacción media del 90%.
La reunión del Consejo Rector concluyó con una visita a varios equipos demostrativos. Entre ellos destaca un fermentador anaerobio destinado a desarrollar nuevos procesos de valorización de subproductos mediante bacterias, con el objetivo de obtener compuestos de mayor valor, como proteínas de alta calidad.
Los representantes empresariales y de las administraciones conocieron también un fotobiorreactor automatizado de 1.200 litros, diseñado para cultivar microalgas marinas y de agua dulce a gran escala. La instalación abre nuevas posibilidades para producir biomasa destinada a la alimentación, la acuicultura y el desarrollo de ingredientes. A estas capacidades se añade un sistema Q-TOF UPLC para estudiar proteínas y compuestos funcionales presentes en productos agro-mar-alimentarios.
Con esta ampliación tecnológica, Anfaco-Cytma busca consolidar desde Vigo su posición como polo de conocimiento aplicado para el complejo mar-industria, en un momento en el que la competitividad del sector depende cada vez más de la innovación, la seguridad alimentaria y el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos.
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