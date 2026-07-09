Los eurodiputados gallegos presionan en Bruselas para reformar la Política Pesquera Común

La pesca gallega volvió este jueves al centro del debate europeo. Los eurodiputados Francisco Millán Mon, del PPdeG; Nicolás González Casares, del PSdeG; y Ana Miranda, del BNG, reclamaron en el pleno del Parlamento Europeo una reforma de la Política Pesquera Común (PPC) que atienda a las necesidades reales de Galicia, coincidiendo en que el marco aprobado en 2013 ya no responde a los desafíos actuales del sector.

La pérdida de empleo, el envejecimiento de la flota, las dificultades para garantizar el relevo generacional, la rigidez de ciertas normas y la necesidad de incorporar criterios sociales y económicos a la gestión de los recursos fueron algunos de los puntos centrales de sus intervenciones. El cruce de posturas se centró los resultados de la evaluación del reglamento comunitario encargada por Bruselas, que no cumplió gran parte de los objetivos que se autoimpuso.

El eurodiputado popular Francisco Millán Mon consideró «acertado» el diagnóstico de la Comisión Europea, que apunta a una «flota extractiva en declive, una acuicultura estancada y una industria transformadora más próspera». Sin embargo, advirtió de que el análisis debe traducirse «cuanto antes» en decisiones, urgiendo a adoptar un paquete «ómnibus» que contribuya a simplificar la actividad.

En la misma línea, el socialista Nicolás González Casares instó a Bruselas a presentar «con urgencia» una reforma específica para garantizar el futuro de la pesca y de las comunidades pesqueras. A fin de lograrlo, el eurodiputado del PSdeG hizo hincapié en que la sostenibilidad ambiental no puede desligarse de la sostenibilidad social y económica de los puertos.

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, fue especialmente crítica con la evaluación presentada por el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, que calificó de «muy tímida» y de «desastre». También defendió que Europa debe garantizar las competencias pesqueras de Galicia y reconocer a las cofradías en el ámbito europeo para que puedan ser perceptoras directas de ayudas comunitarias.

Como avanzó este periódico, Bruselas se ha comprometido ya con el sector a realizar una «revisión quirúrgica» de la PPC: una decisión trasladada a la patronal europea de la pesca, Europêche, que traerá consigo cambios en la obligación de desembarque y los límites de la capacidad para impulsar la renovación de la flota. La propuesta legislativa arrancará, como muy tarde, en el primer trimestre de 2027.