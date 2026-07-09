¿Un agosto sin sardina gallega del cerco? La cuota supera ya el 90% de consumo: «Tenemos para 15 días»

La flota del cerco superó el ecuador del año con un nudo en la garganta. Los barcos siguen peleando por su supervivencia, desplazándose al Cantábrico (los que pueden) para aprovechar la campaña de la anchoa, buscando jurel donde pueden y aprovechando, al máximo, los topes de sardina. La recuperación de la especie, un «hito en la colaboración transfronteriza para la pesca sostenible» para la UE, se traduce en un mar lleno, pero una cuota insuficiente para los cerqueros. Tanto, que la flota es plenamente consciente de que este julio se acaba lo que se daba: tras agotar la mitad en menos de dos meses, ya se ha alcanzado un 90% del cupo.

Portugal y España analizan, gestionan y se reparten la sardina ibérica con el visto bueno de la Comisión Europea y con un reparto que deja el 66,5% para los barcos lusos y el 33,5% para los españoles. Desde el colapso de la especie en 2017, la biomasa ha ido mejorando hasta lograr incluso el sello azul del Marine Stewardship Council (MSC). Sin embargo, los planes de gestión y los límites fijados para los barcos no han ido acompañados de grandes subidas de cuota, a juicio del sector, que este año dispuso de un máximo de 50.294 toneladas que se quedaron en 9.420 toneladas para el caladero Cantábrico Noroeste, un 7% menos.

Hasta el momento, el rendimiento que ha dado la especie es muy bueno. Al menos en las lonjas de la comunidad, donde el valor alcanzado es superior: la Plataforma Tecnolóxica da Pesca refleja que la facturación alcanzó los 11,1 millones de euros, un 25% más, gracias a un incremento del 36% en el precio medio: 1,84 euros el kilo. Sin embargo, se han vendido unas 6.050 toneladas, lo que supone un 8,7% menos respecto al mismo período del año pasado.

Alquiler

El presidente de la Asociación Provincial de Armadores de Buques de Cerco de Pontevedra (Cerco), Óscar Iglesias, vaticina que la mayoría de barcos tiene «para 15 días» desde que recibieron la notificación el pasado viernes y da por hecho que nos les quedará otra que rascarse el bolsillo para alquilar las posibilidades de pesca que sus compañeros del Golfo de Cádiz no utilizan, ya que el sector no tiene novedades sobre ningún posible swap (intercambio) con Portugal con el que ganar algo más de sardina, ni mucho menos cambios en el reparto realizado con Andalucía.

Otras fuentes de la agrupación perteneciente a la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) señalan que la flota se va a encontrar con dos problemas: por un lado, porque el precio del kilo será muy alto; por otro, porque ya hay grandes cantidades manejadas por unos pocos compradores e intermediarios. «Por lo tanto, no todos van a tener acceso a ella», explican los armadores consultados, «somos muchos a comprar y pocos a vender».

Noticias relacionadas

A partir de que finalice el cupo, y si no se dan swaps o esas compras puntuales, la única sardina que llegará a la lonja será la de la flota artesanal del xeito. En su caso, las embarcaciones disponen de 423.106 kilos de límite.