Fondos europeos
Anfaco pide a Bruselas eliminar las restricciones del Fempa para «desbloquear» las inversiones productivas de la industria del mar
«Las autoridades nacionales deberían poder reasignar los recursos de forma más eficiente hacia actuaciones que demuestren una mayor demanda, capacidad de ejecución e impacto económico», reclama la asociación
A menos de dos años para que concluya el actual marco financiero plurianual, los países europeos no han utilizado todavía el 77% de los fondos comunitarios destinados a la pesca. Bruselas es consciente del problema que esto supone para el desarrollo del sector y ha reconocido que algunas normas del Fempa «son difíciles de aplicar», promoviendo un proceso de consulta pública entre el 23 de junio y el 21 de julio para recabar impresiones y modificar el reglamento que rige el gran presupuesto pesquero de la Unión Europea, con la intención de hacerlo más flexible y simple.
La primera asociación con base en Galicia que ha trasladado ya su valoración a la Comisión Europea es Anfaco-Cytma. La entidad remitió este martes un documento en el que pide al Ejecutivo de Ursula von der Leyen que elimine las actuales restricciones para «desbloquear» las inversiones productivas de la industria del mar, prestando «especial atención» a los proyectos capaces de generar mejoras medibles en competitividad, sostenibilidad, eficiencia energética, descarbonización, digitalización, productividad y resiliencia en toda la cadena de valor.
«El marco revisado debe ofrecer a los Estados miembros una mayor flexibilidad para adaptar los programas nacionales a las necesidades cambiantes de ejecución. Cuando la absorción siga siendo limitada en determinadas medidas, las autoridades nacionales deberían poder reasignar los recursos de forma más eficiente hacia actuaciones que demuestren una mayor demanda, capacidad de ejecución e impacto económico», recoge asimismo la propuesta, que también pone el foco en la necesidad de garantizar una aplicación equilibrada del Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones a la Pesca, apoyar la modernización de las pymes e impulsar la innovación como motor de competitividad.
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