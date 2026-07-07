Vegalsa-Eroski y Anfaco impulsan la venta de conservas de pescado y marisco con «Cata a Lata»

Vegalsa-Eroski y Anfaco-Cytma han presentado en el hipermercado Eroski de Nigrán una nueva edición de la campaña Cata a Lata, una iniciativa con la que ambas entidades buscan impulsar el consumo de conservas de pescado y marisco y poner en valor su calidad, versatilidad y aportación nutricional. Durante la primera quincena de julio, los establecimientos Eroski y Autoservicios Familia refuerzan la presencia de estos productos en tienda y en un folleto especial con promociones seleccionadas.

Según trasladó la compañía, Vegalsa-Eroski realizó en 2025 compras por valor de 30 millones de euros a 21 fabricantes conserveros, una actividad que se tradujo en la comercialización de 2,8 millones de kilos de conservas. El director de Compras de Vegalsa-Eroski, Jorge Eiroa, subrayó la colaboración de la distribuidora con Anfaco-Cytma y con un sector que definió como uno de los grandes referentes de la industria alimentaria.

El acto celebrado en Nigrán contó con la participación del propio Eiroa; el secretario general de Anfaco-Cytma, Roberto Alonso; el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación da Xunta de Galicia, Isaac Rosón; y el alcalde de Nigrán, Juan González. Todos ellos destacaron la importancia de la conserva como motor económico.

La presentación reunió además a representantes de 15 empresas conserveras con las que trabaja Vegalsa-Eroski. La jornada incluyó una degustación dirigida por la chef Beatriz Alcalá, que elaboró diferentes propuestas gastronómicas a partir de conservas de pescados y mariscos para mostrar su valor culinario.

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La campaña se enmarca en la estrategia de Vegalsa-Eroski de apoyo a la producción de proximidad. En 2025, la compañía destinó aproximadamente 600 millones de euros a compras locales y colaboró con cerca de 900 proveedores y productores de Galicia, Asturias y Castilla y León. Estos socios representan ya el 40% del total de proveedores de la empresa.