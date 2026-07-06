La FAO distingue a España en Vigo por su compromiso contra la pesca ilegal

Vigo vuelve a ser el epicentro de una de las formaciones más importantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El organismo inauguró este lunes la segunda edición del Curso Internacional de Aplicación de la Legislación Pesquera a bordo del buque escuela Intermares. Un acto en el que se distinguió a España con una medalla de reconocimiento por su compromiso contra la pesca ilegal y la aplicación del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP).

La distinción fue recibida por la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, en un acto al que también asistieron el representante de la FAO Mathew Camilleri; la conselleira do Mar, Marta Villaverde; el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, y la subdirectora de la Unidad de Estrategia y Cooperación de la Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA), Patricia Sánchez.

En el año en el que se cumple el décimo aniversario de la entrada en vigor del AMERP, la FAO reconoce así el papel desempeñado por España en la gobernanza pesquera internacional y su liderazgo en materia de control, inspección y vigilancia, así como en la lucha contra la pesca ilegal.

Desde la izquierda: Botana, Villaverde, Camilleri, Artime y Sánchez. / Pesca

Artime destacó que la medalla tiene «un significado muy especial». «La interpretamos no solo como un reconocimiento a la labor desarrollada por España durante estos años, sino también como un reflejo del papel protagonista de nuestro país en la construcción de una respuesta internacional firme y coordinada frente a la pesca ilegal».

Posteriormente, la secretaria general de Pesca inauguró la segunda edición del curso de formación, que se impartirá, hasta el 17 de julio a una veintena de funcionarios de Costa Rica, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Guatemala, Honduras, El Salvador, Brasil, Chile, Argentina y Guinea Ecuatorial. «Estoy convencida de que el aprendizaje será mutuo y que cada uno de ustedes contribuirá a enriquecer este espacio de formación y cooperación», indicó Artime, que completa la jornada en Vigo con una reunión con la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (Amupesca).

Villaverde, por su parte, señaló que el objetivo prioritario del curso es compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas que sirvan para fortalecer la gestión sostenible de la pesca a nivel internacional. «Procedéis de realidades distintas, pero compartís una misma responsabilidad: proteger los recursos marinos y asegurar que las generaciones futuras puedan seguir beneficiándose de ellos», les trasladó.

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«Lo más importante de estas jornadas», explicó Botana, «es el poder comunicaros y generar una red para arreglar problemas futuros».