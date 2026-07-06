Debacle en las lonjas gallegas: la crisis del marisqueo y los temporales dejan el peor semestre en 23 años

Está siendo un año difícil para las lonjas gallegas. Tras iniciar el curso con buenas noticias al haber recuperado en 2025 la base de 400 millones de euros de facturación, la prolongada crisis del marisqueo y el tren de borrascas de las primeras semanas dejaron un impacto significativo tanto en la cantidad subastada como en las ventas. El pescado y el marisco no llegaban, parte de la flota no podía salir a faenar y el alza del precio medio, algo habitual ante la escasez, fue insuficiente para paliar el golpe. En los seis primeros meses de este 2026, los centros de primera venta gallegos lograron 167,1 millones de euros, un 5% menos respecto al mismo período de hace un año y el peor dato para un primer semestre desde 2003. Todo ello tras comercializar casi 42.600 toneladas, la cifra más baja desde que hay registros.

El efecto de los temporales que sufrió Galicia y el resto de la península se dejó sentir ya desde el primer momento. La cantidad de pescado y marisco que llegaba a las lonjas estaba muy lejos de los niveles mínimos para esa época del año, lo que ya dejó un primer trimestre para olvidar: solo 17.164 toneladas frente a las 20.322 del año anterior y ventas por menos de 80 millones de euros (79, concretamente), cuando lo habitual era rondar o incluso superar los 100 millones.

Pero a esas fuertes y prolongadas borrascas y a la crisis del sector marisquero se le unieron otros problemas con otras pesquerías clave, como puede ser la campaña del pulpo, que inició su veda el 1 de mayo habiendo atravesado también algunas semanas complicadas, o la pesca de litoral, con barcos amarrados durante muchos días por la dura meteorología. Así, el segundo trimestre de las lonjas se cerró con 25.423 toneladas y 87,8 millones de euros, con descensos de un 6,3% y un 1,14%, respectivamente, en la comparación interanual.

El volumen total del semestre es el menor de los registros que maneja la Plataforma Tecnolóxica da Pesca, dependiente de la Consellería do Mar, que se alargan hasta 1997. Habría que remontarse a 2003 para encontrar una facturación más baja, cuando las ventas de las lonjas se quedaron en los 138,1 millones. La única buena noticia está en el precio medio, que ascendió casi 4 euros el kilo (3,92, concretamente), un 5,4% más y, con diferencia, la cifra más alta desde que hay datos.

Los lideres

Como es habitual, la especie más comercializada fue la merluza, con 8.612 toneladas por 45,4 millones de euros. El podio lo completaron el rape (2.207 toneladas y 12,5 millones) y la sardina, que tras la abundante pesca realizada con el inicio de la campaña y San Juan (5.790 toneladas) y la buena facturación (casi 10,5 millones) logró adelantar a la bacaladilla, en tercera posición el pasado primer semestre.

En lo que respecta a las lonjas, las cinco principales siguen siendo las mismas, con idéntico orden respecto a otros años: Vigo liderando en el apartado de ventas y A Coruña en el de volumen de pescado y marisco. El centro de primera venta olívico cerró el semestre con 8.457 toneladas (un 6,9% menos) que se vendieron por 36,5 millones (-4,6%). La herculina logró comercializar 9.839 toneladas (-7,5%) por 30,2 millones (-3,5%).

Las lonjas que completan el Top 5 en Galicia son Burela, Celeiro y Ribeira, todas con peores números que hace un año en volumen. El mayor golpe se lo llevó la lonja burelesa, que vendió 4.270 toneladas, un 19% menos, por 23,5 millones, una reducción del 10%. Celeiro, por su parte, se quedó en 5.107 toneladas (-13,7%) por 21,6 millones (-5,6%), mientras que Ribeira subastó 8.613 toneladas (-8%) por 20 millones, siendo la única que vio aumentar su facturación (eso sí, ligeramente, un 1,3%).