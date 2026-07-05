La flota arrastrera de Marín invierte 1,5 millones para reducir su huella ambiental

La flota arrastrera vive tiempos difíciles, bajo una enorme presión medioambientalista y regulatoria que cerca cada vez más su actividad. La situación afecta a casi todos los caladeros en los que faena la flota gallega, también a aquellos considerados de litoral, es decir, los que pescan en aguas ibéricas. Ante la imposibilidad de capturar algunas de las especies que capturan de otra forma, el sector intenta reinventarse por todos los medios, apostando cada vez más por la sostenibilidad y la reducción de su huella ambiental. Exactamente lo que hará Opromar en Marín con una inversión de más de 1,5 millones de euros. «Queremos mejorar», señala la organización.

Con el resto de agrupaciones de este tipo dispersas por Galicia, la Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto y Ría de Marín (Opromar) está aprovechando al máximo los fondos europeos para impulsar la modernización de su flota dentro de las posibilidades que marca el reglamento. Ante el impedimento de renovar unidades, la OPP que dirige Juan C. Martín Fragueiro se centra en optimizar la pesca y hacerla, en la medida de lo posible, más verde.

Junto a la reciente instalación de cámaras a bordo para anticiparse al aumento de las exigencias internacionales de vigilancia pesquera en el palangre o la optimización tecnológica de sus cerqueros, impulsada el año pasado, Opromar apuesta ahora por mejorar la operativa de su flota arrastrera de litoral, centrando el tiro en 9 de sus 18 barcos asociados de este tipo. La organización lanzó una licitación para implantar «una serie de medidas que permitan mejorar los impactos ambientales del arrastre de fondo», dotada con presupuesto de 1,55 millones de euros.

Según el pliego, que fija el plazo para recibir ofertas hasta el día 25 de este mes, la compra se divide en dos lotes, con uno centrado solo en sistemas de eficiencia energética y otro para artes de pesca, puertas de arrastre y sistema de monitorización.

En concreto, Opromar quiere que sus nueve barcos mejoren «el comportamiento hidrodinámico del arte de pesca» que llevan, incluyendo «la adquisición de una red de arrastre con tren completo, sin ramales y sin flotación, diseñada para optimizar el rendimiento del aparejo y mejorar su operatividad durante las maniobras de pesca». A mayores, «busca puertas de arrastre Type 26 de Thyboron o equivalente» para «reducir significativamente la resistencia generada durante el arrastre», lo que contribuirá a reducir el consumo de combustible. Todo ello dotado con ese sistema de monitorización, incluyendo una unidad de visualización en el puente, equipos de comunicación, hidrófonos y sensores.

En lo que respecta a la eficiencia energética, la OPP de Marín busca «un sistema de gestión del ciclo de combustible», cuyo objetivo es mejorar la eficiencia energética de los buques mediante la monitorización y optimización del consumo de combustible.

La previsión es que los trabajos de ejecución se lleven a cabo en cinco embarcaciones este año y en las cuatro restantes en 2027.