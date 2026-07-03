El precio del pulpo gallego supera los 20 euros en algunos mercados y espanta a compradores

El pulpo gallego acaba de volver tras dos meses de veda, pero el arranque de la campaña se ha visto complicado por el nordés y la escasez percibida por parte de la flota en el mar, lo que ha elevado los precios de venta en algunos mercados incluso por encima de 20 euros y ha espantado a algunos compradores.

«Parece que no va a ser una muy buena campaña», señala el patrón mayor de Ribeira (A Coruña) y presidente de la Federación Gallega de Cofradías, José Antonio Pérez, que ha incidido en que «no es como el arranque del año pasado».

Los barcos pudieron salir a partir de las 5:00 horas del 1 de julio pero el fuerte viento del nordeste ha complicado su labor. Además, «se ve bastante menos pulpo» en el mar: «Ya antes de abrir no veían mucha cría».

En Ribeira, que ostenta el liderazgo en la pesca del pulpo, se descargaron en la primera jornada más de 5.600 kilos a una cotización media de casi 13 euros, en línea con los precios previos a la veda.

Otros mil kilos se descargaron en Cambados (Pontevedra) a unos 12,5 euros de media, aunque la cotización máxima alcanzó los 15,5 euros, indica su patrón, Alejandro Pérez, que coincide en que se ve menos pulpo en el mar que el año pasado.

Pérez recuerda que en la primera jornada los pescadores tienen que bajar los aparejos y eso reduce los tiempos de pesca, por lo que confía en que los próximos días suban las cantidades, y recuerda que el año pasado la veda fue de tres meses, lo que dio más tiempo a recuperar la especie.

En Cambados eran partidarios de repetir los tres meses, pero otras cofradías más dependientes del cefalópodo prefirieron realizar apenas dos, teniendo en cuenta que los temporales marítimos ya mantuvieron la flota parada casi todo enero y febrero.

«Tendremos que plantearnos parar incluso cuatro meses», señala el patrón cambadés, e insiste en los efectos que tiene el cambio climático, que está desplazando las especies hacia el norte y ya se ve mucho pulpo en aguas de Francia y Reino Unido.

El patrón de Ribeira coincide en que «algo está pasando con el agua» y los cambios de temperatura están afectando al recurso.

Precio elevado en los mercados

En el mercado, los precios están espantando a los clientes. En la plaza de Pontevedra son muchos los que preguntan a cuánto está el kilo pero pocos los que finalmente compran al descubrir su coste.

«Está caro. El pulpo de kilo o kilo y medio sobre 18 euros y de ahí para arriba, entre 20 y 22», señala Lola, de Peixes Lolita.

María Luisa, de Peixes Luisa, confirma que «para ser el principio, que es cuando más cantidad hay, no había demasiado», y confía en que «venga más» la próxima semana y esto anime las ventas.

En otro puesto, la placera María Dolores explica que además la mayoría de ejemplares son grandes, de más de dos kilos, y así «cuesta más trabajo venderlo».

Algunos optan por esperar a ver si baja y otros deciden comprarlo pese a su precio, como María Jesús Soliño.

«El pulpo está por las nubes. Nunca compré el pulpo tan caro», dice esta pontevedresa, que acaba de pagar 33 euros por uno que «ni a dos kilos llega» pero no renuncia a él porque «le encanta»: «Lo como mejor en mi casa que fuera».

Este 1 de julio también abrió la veda de otras especies muy cotizadas de las rías gallegas como la nécora y el bogavante, aunque con capturas modestas.

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Son especies que se capturan de noche, y «trabajar de noche con este viento es casi imposible», lamenta el presidente de las cofradías gallegas.