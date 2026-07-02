El IEO detecta en Galicia una «marcoalga» invasora tropical y avisa de la necesidad de «anticipar posibles impactos ecológicos»

Un equipo internacional liderado por personal investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha documentado por primera vez la presencia de la macroalga Asparagopsis taxiformis en la costa gallega. Este hallazgo amplía de forma significativa el límite de distribución conocido para la especie y apunta a que el calentamiento de las aguas y la actividad humana podrían estar favoreciendo su expansión. Por ello, los expertos llaman a «anticipar posibles impactos ecológicos».

El estudio, publicado en la revista Bioinvasions Records, se basa en un ejemplar localizado en las Rías Baixas en 2025. Los análisis moleculares confirmaron que pertenece al linaje 2 de la especie, una variante con una elevada capacidad invasora y gran tolerancia ambiental, características que podrían facilitar su establecimiento en aguas templadas como las de Galicia.

«Aunque la población detectada parece todavía incipiente —la ausencia de estructuras reproductoras así lo sugiere—, este hallazgo pone de manifiesto cómo el calentamiento de las aguas y las actividades humanas pueden favorecer la llegada y establecimiento de especies de afinidad tropical en ecosistemas templados», explica Eva Cacabelos, investigadora del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO y primera autora del estudio.

El trabajo también alerta sobre el riesgo de coinvasión. Según el equipo investigador, la posible coexistencia de A. taxiformis con otras macroalgas invasoras detectadas recientemente en la zona, como Rugulopteryx okamurae, podría multiplicar los impactos ecológicos. La presencia simultánea de varias especies exóticas puede llegar a monopolizar el sustrato y agravar la alteración de los ecosistemas bentónicos autóctonos.

Los autores destacan la importancia de mantener una vigilancia temprana y un seguimiento continuado para detectar a tiempo posibles cambios en las comunidades marinas gallegas y anticipar sus efectos sobre los ecosistemas.

Además del IEO-CSIC, en el estudio han participado investigadores del IFAPA Centro El Toruño, el Marine Research Institute de la Universidad de Cádiz y la Universidad de Málaga.