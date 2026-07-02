Pesca artesanal
La flota del pulpo celebra un arranque redondo tras dos meses de veda: «Si es así todos los días, firmamos»
Los pescadores consumen su cuota diaria de cefalópodo en un nuevo gran inicio de campaña, después del paro biológico de mayo y junio
«Lo importante es que las capturas se mantengan en un nivel aceptable durante todo el año», apunta el patrón mayor de Vigo, Iago Soto
Una marea de cientos de pulpos volvió a inundar este miércoles la pequeña lonja del puerto vigués de Canido, donde los pescadores artesanales y sus capturas dieron fe del buen arranque de la nueva temporada del cefalópodo rey, aparentemente recuperado tras dos meses de paro biológico. «Si es así todos los días, firmamos», destacaba Fernando Sanromán poco después de llegar a tierra a bordo del Adelante Legión Dos, cargado de capachos a rebosar de tentáculos. El mismo optimismo desprendía Francisco Vila, dueño del Fraylet, otro de los pequeños barcos gallegos que viven de las nasas.
Los pescadores olívicos consumieron prácticamente toda su cuota diaria, que varía en función del número de tripulantes de cada buque y del momento del año. Era lo esperado, teniendo en cuenta el respiro que se le ha dado al animal, aunque la clave del asunto está en cuánto aguanta el tirón.
«Lo importante es que las capturas se mantengan en un nivel aceptable durante todo el año», remarca el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores San Francisco de Vigo, Iago Soto, que asegura que este miércoles «se pescó bien y, sobre todo, pulpo grande». También se pagó a buen precio el kilo en lonja, a una media de entre 15 y 17 euros. «Las vedas siempre hacen bien», evidenciaba Vila. «Ahora mismo vendemos todo», añadía Sanromán.
Más de 1.150 barcos con licencia
La pesca del cefalópodo rey arrancó este miércoles una nueva campaña tras dos meses de paro biológico. El plan experimental que regula su gestión estará vigente hasta el inicio de la próxima veda, en 2027, y se aplica a todos los barcos de artes menores con nasas para pulpo, rañeira o bicheiro.
En total, hay más de 1.150 buques gallegos con permiso para esta pesquería. El peso mínimo de captura se mantiene en un kilo por pieza y solo el año pasado se vendieron en las lonjas cerca de 1.327 toneladas de la especie valoradas en 14,75 millones de euros.
Entre el 1 de julio y el 31 de agosto, cada pesquero podrá capturar 35 kilos al día, más otros 35 por cada tripulante enrolado, con un máximo de 240 kilos diarios. A partir del 1 de septiembre y hasta el final de la campaña, el cupo sube a 55 kilos por embarcación y otros 55 por tripulante, hasta un límite de 380 kilos al día.
La veda de este año se prolongó durante los meses de mayo y junio, periodo en el que estuvo prohibida la captura, tenencia a bordo, desembarco, almacenamiento, venta o comercialización de pulpo por cualquier arte. Las nasas tuvieron que retirarse y llevarse a puerto, y la restricción se aplicó también a la pesca recreativa.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pesquero «Novo Ruivo» empieza de nuevo: de su abandono en Cabo Verde a un nuevo dueño de Ribeira
- Del fondo del mar a la alta cocina: pescadores de Galicia y Portugal activan la primera red de reparto a domicilio impulsada por la flota artesanal
- «Mar del Cabo», «Echalar», «Pescavigo Uno», «Garoya»... La quinta setentera de la flota gallega apaga máquinas
- El «Pepe Barreiro» cumple dos semanas encallado en el astillero J. M. Armada a la espera de los seguros
- La «caja negra» del atún que marcaron los científicos y ha recapturado un barco gallego revela cómo pasó de 55 centímetros a 79 kilos
- El primer diagnóstico social de la pesca europea alerta de una «tormenta perfecta» sobre la flota española y su relevo generacional
- ¿Está desapareciendo la cigala gallega? Un trineo con cámaras submarinas fotografía sus madrigueras en 61 estaciones del litoral
- El cerco sale a por sardina para San Juan con el precio medio más alto en ocho años