La flota del pulpo celebra un arranque redondo tras dos meses de veda: «Si es así todos los días, firmamos»

Una marea de cientos de pulpos volvió a inundar este miércoles la pequeña lonja del puerto vigués de Canido, donde los pescadores artesanales y sus capturas dieron fe del buen arranque de la nueva temporada del cefalópodo rey, aparentemente recuperado tras dos meses de paro biológico. «Si es así todos los días, firmamos», destacaba Fernando Sanromán poco después de llegar a tierra a bordo del Adelante Legión Dos, cargado de capachos a rebosar de tentáculos. El mismo optimismo desprendía Francisco Vila, dueño del Fraylet, otro de los pequeños barcos gallegos que viven de las nasas.

Los pescadores olívicos consumieron prácticamente toda su cuota diaria, que varía en función del número de tripulantes de cada buque y del momento del año. Era lo esperado, teniendo en cuenta el respiro que se le ha dado al animal, aunque la clave del asunto está en cuánto aguanta el tirón.

«Lo importante es que las capturas se mantengan en un nivel aceptable durante todo el año», remarca el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores San Francisco de Vigo, Iago Soto, que asegura que este miércoles «se pescó bien y, sobre todo, pulpo grande». También se pagó a buen precio el kilo en lonja, a una media de entre 15 y 17 euros. «Las vedas siempre hacen bien», evidenciaba Vila. «Ahora mismo vendemos todo», añadía Sanromán.

Más de 1.150 barcos con licencia

La pesca del cefalópodo rey arrancó este miércoles una nueva campaña tras dos meses de paro biológico. El plan experimental que regula su gestión estará vigente hasta el inicio de la próxima veda, en 2027, y se aplica a todos los barcos de artes menores con nasas para pulpo, rañeira o bicheiro.

Francisco Vila, propietario del «Fraylet», en plena descarga del cefalópodo rey. / Alba Villar

En total, hay más de 1.150 buques gallegos con permiso para esta pesquería. El peso mínimo de captura se mantiene en un kilo por pieza y solo el año pasado se vendieron en las lonjas cerca de 1.327 toneladas de la especie valoradas en 14,75 millones de euros.

Entre el 1 de julio y el 31 de agosto, cada pesquero podrá capturar 35 kilos al día, más otros 35 por cada tripulante enrolado, con un máximo de 240 kilos diarios. A partir del 1 de septiembre y hasta el final de la campaña, el cupo sube a 55 kilos por embarcación y otros 55 por tripulante, hasta un límite de 380 kilos al día.

La veda de este año se prolongó durante los meses de mayo y junio, periodo en el que estuvo prohibida la captura, tenencia a bordo, desembarco, almacenamiento, venta o comercialización de pulpo por cualquier arte. Las nasas tuvieron que retirarse y llevarse a puerto, y la restricción se aplicó también a la pesca recreativa.