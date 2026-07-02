La británica Sentinel renueva el contrato de los tres patrulleros de la EFCA por 75 millones de euros

La Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA) lanzó hace casi un año la licitación para dar continuidad al servicio de fletamento de sus tres buques patrulleros: ⁠el Ocean Guardian, el Ocean Protector y el Ocean Sentinel⁠. Se trata de medios que no son propios, sino que operan bajo las siglas de la institución dentro de un acuerdo marco firmado a mediados de 2022, y su presentación oficial fue precisamente en Vigo, sede del organismo que dirige Susan Steele y donde se bautizaron como manda la tradición: estrellando una botella de champán sobre sus cascos. La empresa que suministró esos barcos fue la británica Sentinel Marine Limited, con sede en Aberdeen (Escocia), hoy llamada Cyan Sentinel Limited y cuya matriz acaba de hacerse con el nuevo contrato de la única agencia de la Unión Europea afincada en Galicia, valorado en nada menos que 75 millones de euros.

La adjudicataria es la neerlandesa MCO 1 B.V., que según figura en la página oficial del Gobierno del Reino Unido es la entidad activa con control significativo sobre Sentinel Offshore Holdings Limited, que a su vez posee el 75% o más de las acciones de Cyan Sentinel Limited. El capital de esta empresa está a su vez controlado por el grupo asiático Cyan Renewables, participado por la firma de inversión Seraya Partners, de Singapur, desde enero de 2024.

Bautizo en Vigo de los patrulleros de la EFCA, que revalidan su compromiso con la vigilancia pesquera europea durante los próximos cuatro años. / ALBA VILLAR

Según confirman fuentes de la EFCA a FARO, los patrulleros que fletará la compañía británica serán los mismos que durante los últimos cuatro años han prestado sus servicios para la agencia, dando respuesta a las necesidades de sus Planes de Despliegue Conjunto (JDP), que coordinan acciones de vigilancia pesquera en aguas europeas e internacionales. Esto es así porque la firma se ha hecho con los dos lotes en los que se ha dividido el concurso público: uno para los dos buques de inspección que se destinarán al Atlántico Norte, el Mar del Norte y el Mar Báltico, valorado en 50 millones; y otro para el tercero, vinculado al Mediterráneo, zonas no conflictivas del Mar Negro y el Atlántico Este, tasado en 25 millones.

El ganador del proceso —⁠al que concurrieron tres operadores diferentes, uno de ellos de fuera del Espacio Económico Europeo⁠— se eligió el pasado 22 de mayo, mientras que la firma del contrato se efectuó el 10 de junio. Con ello, el Ocean Guardian, el Ocean Protector y el Ocean Sentinel⁠ renuevan su compromiso con el control pesquero europeo al menos hasta finales de 2030, teniendo en cuenta que la primera misión de las embarcaciones bajo el nuevo acuerdo marco está prevista para el cuarto trimestre de este año, según los pliegos de la licitación.

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La EFCA estima que los barcos navegarán 250 días al año en sus dos primeros ejercicios en activo y la cifra podría aumentar hasta los 331 días al año en los siguientes, aunque este impulso de las operaciones estará «sujeto a la disponibilidad presupuestaria en el Marco Financiero Plurianual 2028-2034». El importe total del contrato podrá incrementarse hasta en un 50%, alcanzando los 112,5 millones de euros, si se necesitase ampliar los servicios disponibles.