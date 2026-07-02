Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condena por Violación a Xabier RonAlquileres GaliciaErrores PAU extraordinariaÁrbitro vigués internacionalFamilias monoparentales ayudas
instagramlinkedin

Emergencia

Barcos gallegos buscan a un tripulante del antiguo «Estreito de Rande» tras caer al mar en el Atlántico Sur

El arrastrero congelador «Luca Mario», construido en Vulcano y que en su día perteneció a la viguesa Molares, faenaba a 160 millas de Puerto Deseado cuando se activó el protocolo de hombre al agua

El «Luca Mario», antiguo «Estreito de Rande».

El «Luca Mario», antiguo «Estreito de Rande». / Grupo Solimeno

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jorge Garnelo

Vigo

La Prefectura Naval Argentina mantiene activo un operativo de búsqueda y rescate para localizar a un tripulante del arrastrero congelador Luca Mario, antiguo Estreito de Rande, tras caer al mar en plena zona de pesca del Atlántico Sur. El buque, hoy propiedad del Grupo Solimeno, perteneció a la viguesa Molares y fue construido en Factorías Vulcano en 1976.

La emergencia se produjo a unas 160 millas náuticas al este-noreste de Puerto Deseado. Tras producirse el incidente, el primer oficial de puente y el capitán activaron el procedimiento de hombre al agua y comunicaron la alerta a los centros de gestión costera con jurisdicción en el área.

Noticias relacionadas y más

El operativo ha movilizado a varios pesqueros que faenaban en la zona y, cuando las condiciones lo permiten, también a medios aéreos, con un helicóptero y un avión de búsqueda y reconocimiento. Entre las unidades que participan en el rastrillaje figuran el Luca Mario, el Ponte de Rande, el API V (de Iberconsa), el Anabella M y el Beagle I.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pesquero «Novo Ruivo» empieza de nuevo: de su abandono en Cabo Verde a un nuevo dueño de Ribeira
  2. Del fondo del mar a la alta cocina: pescadores de Galicia y Portugal activan la primera red de reparto a domicilio impulsada por la flota artesanal
  3. «Mar del Cabo», «Echalar», «Pescavigo Uno», «Garoya»... La quinta setentera de la flota gallega apaga máquinas
  4. La «caja negra» del atún que marcaron los científicos y ha recapturado un barco gallego revela cómo pasó de 55 centímetros a 79 kilos
  5. El primer diagnóstico social de la pesca europea alerta de una «tormenta perfecta» sobre la flota española y su relevo generacional
  6. ¿Está desapareciendo la cigala gallega? Un trineo con cámaras submarinas fotografía sus madrigueras en 61 estaciones del litoral
  7. «Mar del Cabo», «Echalar», «Pescavigo Uno», «Garoya»... La quinta más vetusta de la flota gallega apaga máquinas
  8. El «Pepe Barreiro» cumple dos semanas encallado en el astillero J. M. Armada a la espera de los seguros

Barcos gallegos buscan a un tripulante del antiguo «Estreito de Rande» tras caer al mar en el Atlántico Sur

El IEO detecta en Galicia una «macroalga» invasora tropical y avisa de la necesidad de «anticipar posibles impactos ecológicos»

El IEO detecta en Galicia una «macroalga» invasora tropical y avisa de la necesidad de «anticipar posibles impactos ecológicos»

La británica Sentinel renueva el contrato de los tres patrulleros de la EFCA por 75 millones de euros

La flota del pulpo celebra un arranque redondo tras dos meses de veda: «Si es así todos los días, firmamos»

La flota del pulpo celebra un arranque redondo tras dos meses de veda: «Si es así todos los días, firmamos»

Pesca confirma el hachazo a la anchoa para 130 cerqueros gallegos

Los científicos apuestan por la cuota más baja de merluza de Gran Sol en veinte años y recortes en rape y gallo

Los científicos apuestan por la cuota más baja de merluza de Gran Sol en veinte años y recortes en rape y gallo

La patronal gallega insta a Bruselas a acelerar la ejecución de los fondos pesqueros de la UE: «Deben estar al servicio de las empresas»

«Mar del Cabo», «Echalar», «Pescavigo Uno», «Garoya»... La quinta setentera de la flota gallega apaga máquinas

«Mar del Cabo», «Echalar», «Pescavigo Uno», «Garoya»... La quinta setentera de la flota gallega apaga máquinas
Tracking Pixel Contents