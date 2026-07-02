Emergencia
Barcos gallegos buscan a un tripulante del antiguo «Estreito de Rande» tras caer al mar en el Atlántico Sur
El arrastrero congelador «Luca Mario», construido en Vulcano y que en su día perteneció a la viguesa Molares, faenaba a 160 millas de Puerto Deseado cuando se activó el protocolo de hombre al agua
La Prefectura Naval Argentina mantiene activo un operativo de búsqueda y rescate para localizar a un tripulante del arrastrero congelador Luca Mario, antiguo Estreito de Rande, tras caer al mar en plena zona de pesca del Atlántico Sur. El buque, hoy propiedad del Grupo Solimeno, perteneció a la viguesa Molares y fue construido en Factorías Vulcano en 1976.
La emergencia se produjo a unas 160 millas náuticas al este-noreste de Puerto Deseado. Tras producirse el incidente, el primer oficial de puente y el capitán activaron el procedimiento de hombre al agua y comunicaron la alerta a los centros de gestión costera con jurisdicción en el área.
El operativo ha movilizado a varios pesqueros que faenaban en la zona y, cuando las condiciones lo permiten, también a medios aéreos, con un helicóptero y un avión de búsqueda y reconocimiento. Entre las unidades que participan en el rastrillaje figuran el Luca Mario, el Ponte de Rande, el API V (de Iberconsa), el Anabella M y el Beagle I.
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