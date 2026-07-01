Los científicos apuestan por la cuota más baja de merluza de Gran Sol en veinte años y recortes en rape y gallo

Los científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) han publicado sus recomendaciones para establecer las cuotas de 2027 para las principales especies que captura la flota gallega, principalmente la de arrastre y los pincheiros. Y si a mediados de junio planteaban un hachazo del 30% al cupo de anchoa (con un máximo 16.323 toneladas) y subir un 6% la de jurel en las Rías Baixas (59.950 toneladas), en esta ocasión lo que predominan son los recortes en los totales máximos admisibles (TACs) de cara al próximo curso en merluza, rape y gallo. Solo en el primer caso, se plantea el volumen más bajo en 20 años para Gran Sol y un tijeretazo del 31% en aguas ibéricas.

El ICES publicó ayer por la tarde los consejos (advice) para que la Comisión Europea fije los TACs de 2027. En lo que respecta a las aguas del histórico caladero al oeste y suroeste de Irlanda, las noticias no son buenas para los intereses gallegos. Los científicos estiman que la situación del stock norte de merluza sigue atravesando dificultades, por lo que apuestan por establecer un límite de 46.824 toneladas, una bajada respecto a la cuota de este año del 14,7%. De aceptarse esta recomendación, sería el TAC más bajo desde las 43.900 fijadas en 2006.

También para Gran Sol, el consejo independiente establece la cantidad ideal, a su juicio, para el rape. La reducción, en este caso, es menor, con un 4% menos y un total de 56.110 toneladas. Como es habitual, los científicos insisten en que una única cuota que combina las dos especies de rape (el rape de vientre negro, Lophius budegassa, y el blanco, Lophius piscatorius), «impide un control eficaz de las tasas de explotación de cada especie por separado y podría dar lugar a la sobreexplotación de cualquiera de ellas.». Algo que también aplica a aguas ibéricas.

A esta marea de recortes se suma el tijeretazo propuesto por los científicos para la merluza sur, una especie clave para la subsistencia del enmalle, el arrastre y el palangre gallego. El ICES fijó este martes su advice en 11.886 toneladas, lo que supondría un descenso del 32% respecto al TAC de 17.445 toneladas disponible este año.

De seguir esta recomendación, una decisión que deberán ratificar los ministros de Pesca de la Unión Europea en su habitual encuentro de finales de año, se trataría del nivel más bajo del último lustro para la Merluccius merluccius en las zonas VIIIc y IXa. No se recuerda una cantidad inferior desde 2021, cuando tocó su suelo más reciente con 8.517 toneladas.

Positivo

El contrapunto positivo corre a cargo del rape, de alto valor en lonja y muy relevante para el arrastre, el enmalle y parte de la flota artesanal. En aguas ibéricas, el ICES plantea un nuevo incremento importante de su cuota, del 22%, que implicaría impulsarla hasta las 6.563 toneladas. El TAC conjunto del rape negro y blanco se elevaría a su mayor nivel en más de dos décadas, ya que habría que retrotraerse al 2000 para encontrar una cantidad mayor, que ese año ascendió a las 6.800 toneladas.

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Para el rapante, especie casi por completo ligada al arrastre de fondo, el ICES recomienda 1.985 toneladas en las zonas VIIIc y IXa para 2027, frente a las 2.161 toneladas aconsejadas para 2026: un 8,1% menos. En este caso no es representativo hacer la comparativa con el TAC de este año, en el que también se incluye el gallo de cuatro manchas (Lepidorhombus boscii), ya que por el momento solo hay recomendación para el Lepidorhombus whiffiagonis.