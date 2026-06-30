La patronal gallega insta a Bruselas a acelerar la ejecución de los fondos pesqueros de la UE: «Deben estar al servicio de las empresas»

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) participará en la consulta pública abierta por la Comisión Europea para estudiar cambios en el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), con el objetivo de simplificarlo y hacerlo más flexible. La iniciativa llega después de que el Ejecutivo comunitario haya constatado que «algunas normas son difíciles de aplicar», con el impacto que esto está teniendo a la hora de hacer llegar el dinero a las empresas del sector pesquero y acuícola.

La patronal gallega ha anunciado este martes su decisión en un comunicado en el que urge a Bruselas a modificar el reglamento para «acelerar la ejecución de los recursos europeos». Como publicó FARO este último fin de semana, la Unión Europea todavía no ha usado el 77% de los fondos destinados a la pesca en el actual marco financiero plurianual, correspondiente al periodo 2021-2027.

Para este septenio, los Veintisiete cuentan con 7.959 millones de euros: 5.311 millones procedentes de fondos comunitarios y otros 2.648 millones vinculados a la cofinanciación nacional. A ellos se suman 797 millones gestionados directamente por la CE.

«La financiación europea debe ser una herramienta al servicio de las empresas, y para ello es imprescindible que los fondos sean accesibles, tengan una gestión ágil y respondan a las necesidades reales de los sectores productivos», indica el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites. La Confederación, a través de su Comisión Mar Industria, aplaude así la revisión del Fempa para ganar flexibilidad y simplificar unos fondos clave para el futuro del sector en Galicia, además de recordar que «debe preservarse la existencia de instrumentos financieros específicos para sectores estratégicos como el mar-industria».

Esta última reclamación responde a la propuesta de Bruselas para el próximo marco financiero plurianual, relativo al periodo 2028-2034, que amenaza con diluir la relevancia de la pesca al integrar el Fempa en un mismo fondo junto a otras partidas sectoriales. A ojos de la patronal gallega, esto reduciría la capacidad de respuesta de las empresas, relegando a un segundo plano «las necesidades particulares de una actividad esencial para regiones como Galicia».

«Galicia necesita aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen los fondos europeos para modernizar sectores estratégicos. La simplificación administrativa, la estabilidad normativa y la capacidad de ejecución son condiciones necesarias para que las inversiones lleguen a las empresas y generen actividad económica y empleo», remarca Vieites.