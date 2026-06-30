«Mar del Cabo», «Echalar», «Pescavigo Uno», «Garoya»... La quinta setentera de la flota gallega apaga máquinas

El Mar del Cabo, arrastrero congelador de la serie ACSA 67B y construido en 1966 por Astilleros y Construcciones (Ascon), era el pesquero de gran porte más antiguo de la flota de Nueva Pescanova hasta que un incendio en Walvis Bay, el año pasado, lo retiró de circulación. Su sitio lo ocupará a final de año el Olupale, fabricado por Grupo Armón para una joint venture de Copemar en Namibia y que no llegó a estrenarse. Este reemplazo sucede a los de embarcaciones también históricas como el Echalar, Pescavigo UnoRibadeo o Garoya, que ha ido a desguace o buscan comprador para exprimir unos últimos años de vida, aunque ya lejos de la disciplina de las armadoras gallegas.

El Echalar se construyó prácticamente en paralelo al Urabain, ambos en Factorías Vulcano, y fueron entregados en 1974 y 1975, respectivamente. El segundo sucumbió a un incendio en el muelle Storni, en la localidad argentina de Puerto Madryn, en el año 2017; era propiedad de una de las filiales de Iberconsa en el país. Pero el primero acaba de ser retirado ahora, también por parte de una filial de Iberconsa —en este caso de Sudáfrica—, y su puesto lo ha ocupado el Santa Princesa, adquirido en el mercado de segunda mano pero íntegramente renovado en Vigo. El Echalar, rebautizado como Umzabalazo —es un término del idioma zulú—, busca comprador en webs de brokers como Albino Morán. Tuvo bandera española hasta 1992 y namibia hasta 2006.

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En su mismo catálogo puede verse al antiguo Garoya, ahora Blue Sea I. Fue dispensado por Construcciones Navales Santodomingo en el año 1977 y ahora opera bajo pabellón namibio, bandera que ondea desde el ya lejano 1992. Y continúa, por último, el ex Pescavigo Uno, renombrado como Capricorn, cuyo lugar fue ocupado por el Prion, de nueva construcción. Otro de los ejemplares emblemáticos que han sido retirados de circulación es el Ribadeo, entregado por Ascon en 1973 y que operaba para Nueva Pescanova bajo el nombre Khulisa Eyethu. El que no se ha cansado de trabajar es uno de sus hermanos, el Ribadavia, todavía operativo en Namibia para la misma multinacional de Chapela; su construcción se remató en 1974.