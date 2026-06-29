Conxemar analizará las dificultades de terceros países para incorporarse al sistema europeo Catch

Conxemar desarrollará, con el respaldo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un análisis internacional para identificar las dificultades que encuentran terceros países en la incorporación al sistema europeo de certificados electrónicos de captura Catch It. La organización sostiene que la industria española comparte los objetivos de este sistema, orientado a «garantizar la legalidad de las capturas y combatir la pesca ilegal», pero considera «clave» la implicación de los países de origen y la resolución de los obstáculos detectados en los primeros meses de funcionamiento.

El trabajo se centrará en analizar, país por país, las circunstancias de cada mercado, el déficit de información existente y los principales actores implicados, entre ellos autoridades competentes, instituciones, asociaciones, exportadores y operadores con capacidad de decisión o influencia. Durante julio y agosto, el Departamento de Seguridad Alimentaria y Nutrición de Conxemar realizará entrevistas online con operadores, exportadores, autoridades y otros agentes de los principales mercados proveedores de productos de origen acuático. La información recopilada servirá para elaborar un informe con las barreras detectadas y posibles vías de actuación adaptadas a cada país.

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Las conclusiones serán trasladadas a la Comisión Europea y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Según Conxemar, el objetivo es identificar los principales «cuellos de botella» y plantear, de cara a finales de año, medidas como acciones de divulgación, apoyo técnico, interlocución institucional o misiones sobre el terreno cuando resulten necesarias.