El pesquero «Novo Ruivo» empieza de nuevo: de su abandono en Cabo Verde a un nuevo dueño de Ribeira

El buque pesquero Novo Ruivo constó durante meses como «abandonado» en las listas de la Organización Marítima Internacional (IMO, por sus siglas en inglés). De pabellón portugués y propiedad de la sociedad Somar-Produtos do Mar, los dueños eran armadores de A Guarda. Su última campaña fue un caos para la compañía y un tormento para su tripulación: operó entre los meses de abril y septiembre en las costas africanas, sin ir a tierra y sin abonar los salarios. Llegó al puerto caboverdiano de Mindelo el 16 de septiembre y, acumulando impagos, no volvería a salir a la mar hasta hace diez días. Pero ya bajo otra propiedad: Somar traspasó el buque, pagó a los trabajadores —que pudieron volver a sus países de origen, Angola e Indonesia— y el Novo Ruivo quedó liberado para poder empezar otra historia.

El barco, de 35 metros de eslora por 8 de manga y 481 GT (arqueo bruto o gross tonnage), arribó este sábado a la terminal portuaria de Ribeira, como certifican sus datos de posicionamiento. De este concello gallego es su nuevo armador, que opera al menos un volanteiro en Gran Sol bajo pabellón británico, según han indicado fuentes del sector, y cuenta con una importante red de comercialización. No ha mudado la bandera, de modo que en su matrícula sigue constando Viana do Castelo.

Noticias relacionadas

Fue FARO, el pasado noviembre, el medio que anticipó la situación del Novo Ruivo y sus tripulantes; la denuncia por abandono de tripulación había sido activada con fecha del 1 de mayo. En aquel momento la entonces propietaria alegó a este periódico problemas de tesorería para no abonar las nóminas: la deuda rondaba los 68.420 dólares, equivalentes a cerca de 60.000 euros al tipo de cambio actual. Hasta comienzos de este mes de junio eran 12 los marineros que seguían atrapados a bordo en Mindelo, esperando ingresar su dinero y recuperar sus pasaportes, en poder de la armadora.