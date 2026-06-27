¿Está desapareciendo la cigala gallega? Un trineo con cámaras submarinas fotografía sus madrigueras en 61 estaciones del litoral

Dos semanas a bordo del oceanográfico Ángeles Alvariño han necesitado los científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) para recorrerse el gran hogar de la cigala gallega en el noroeste del litoral, una amplísima área de 4.600 kilómetros cuadrados que se extiende entre Fisterra y Cedeira. Bajo la campaña ISUNEP25_2606⁠, los investigadores han ido tomando fotografías de 61 estaciones repartidas a lo largo de la costa. Para ello han usado un trineo equipado con varias cámaras submarinas, intensificando además su muestreo en comparación con las expediciones de 2025 y 2022.

Las imágenes captadas serán ahora revisadas por los especialistas, que llevarán a cabo un trabajo de análisis para identificar las madrigueras y comprobar su estado: cuántas han colapsado y cuántas albergan ejemplares de Nephrops norvegicus. Con ello, se hará una estimación de la abundancia de estos crustáceos, muy codiciados en Galicia desde el punto de vista gastronómico.

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Ejemplares de cigala de diferentes tallas. / Patricia Verísimo

El personal científico también obtuvo distintas muestras de cigala mediante 34 operaciones de patín bentónico, lo que permitirá estudiar «aspectos relacionados con la reproducción, la alimentación y la diversidad genética de la especie, así como analizar las comunidades bentónicas asociadas e identificar la presencia de residuos en el fondo». Asimismo, se recogieron diversas muestras de sedimento en 59 extracciones para caracterizar los tipos de suelo marino presentes en la zona, ya que la cigala solo construye sus madrigueras en ciertas condiciones.