Furtivismo
Portugal interceptó casi 3 toneladas de sardina ilegal en pleno San Juan
Las autoridades lusas detectaron a dos barcos descargando el recurso con un tamaño por debajo del reglamentario en la lonja de Aveiro
La noche de San Juan es uno de los momentos del año en Galicia, que sirve casi de inauguración del verano. Las clásicas hogueras se acompañan con sardina, uno de los recursos pesqueros más importantes de la comunidad y que da de comer a las flotas del cerco y del xeito. Los pescadores, como cada año, esperaban la fecha y salieron con más ganas que nunca a pescar sabedores de que siempre se da un fuerte incremento del precio por la demanda. La competencia es alta, también la que llega de Portugal o, por desgracia, la de los furtivos. De hecho, las autoridades lusas interceptaron casi 3 toneladas de sardina ilegal durante la festividad.
La Unidad de Control Costero y Fronterizo (UCCF) de la Guardia Nacional Republicana (GNR) informó precisamente el día 24 de la incautación de 2.818 kilos de sardina que tenían un tamaño inferior al legalmente permitido.
La operación se llevó a cabo en la lonja de Aveiro y se identificaron a dos pescadores, patrones de los barcos que llevaron a cabo la captura y descarga. La GNR señaló que se presentaron las correspondientes denuncias por infracciones administrativas, con multas que pueden ascender hasta los 125.000 euros.
Tras pesarlo, medirlo e inspeccionarlo, el pescado fue considerado apto para el consumo humano y donado a los bancos de alimentos de Aveiro y Oporto.
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