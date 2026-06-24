Conxemar «recluta» a Venezuela y tendrá un estand propio 53 años después de la primera World Fishing de Vigo

Tras su paso por Londres o Dublín, la World Fishing Exhibition aterrizó en Vigo en el año 1973. Fue un acontecimiento de primerísimo nivel —contabilizó más de 160.000 visitantes, según la organización— y trascendió con creces lo puramente pesquero. Asistieron personalidades como el ministro soviético de Pesca Alexander Akimovich Ishkov, en plena Guerra Fría; el dictador panameño Omar Torrijos, que sería jefe de Estado del país centroamericano —autodenominado jefe del Gobierno Revolucionario de Panamá— hasta 1981; o el ministro de la Industria Pesquera de Cuba, Aníbal Velaz, quien acabaría formalizando en la ciudad el contrato para la construcción de 21 arrastreros congeladores, un pedido que se elevaría hasta los 25 con la participación de Hijos de J. Barreras, Freire, Ascón y Vulcano.

Entre los países con pabellón propio estaban las dos repúblicas alemanas (Federal y Oriental), Checoslovaquia, Estados Unidos, Polonia, Francia o Venezuela. Este último país no volvió a prodigarse por el circuito global de ferias del sector pesquero, y el mix de la dirección política de Caracas y las sanciones internacionales fueron con el paso de los años un muro infranqueable para su participación en cualquier evento de estas características. Hasta hoy. Venezuela estará presente con estand propio en la 27º edición de la feria internacional Conxemar, como consta en los planos preliminares del certamen. El Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura ha participado ya en lo que va de año en ferias de China, Turquía o Rusia e hizo lo propio con la Seafood Expo Global de Barcelona, celebrada el pasado abril. Venezuela se abre al mundo y Vigo la recibe 53 años después.

Su presencia será la principal novedad de esta edición —la venezolana Lamar (Pescafácil) repite—, que vuelve a presentar toda la oferta de espacios ocupada en espera de la reivindicada (y nueva) ampliación. El expositor del Gobierno venezolano estará al lado del de Cappma (China Aquatic Products Processing and Marketing Alliance) y será vecino también del de la India, que participará con estand institucional a través de The Marine Products Export Development Authority (MPEDA). Croacia, Indonesia o Corea del Sur presentarán también su oferta en el mismo pabellón de habituales como Argentina, Ecuador, Alaska, Italia, Túnez, Mauritania, Perú o Irlanda. En suma, y al menos hasta ahora, está confirmada la presencia de empresas e instituciones de más de 40 países.

Empresas

En el pabellón número 5 llama la atención un nombre nuevo, aunque vinculado a un grupo empresarial de gran trayectoria. Se trata de Atunes del Norte (ADN), que es la marca comercial bajo la que Comercial Pernas (Coper) ha proyectado su resurrección tras el colapso del proyecto Atunlo. Atunes del Norte es, además, una sociedad registrada el pasado verano y domiciliada en las instalaciones de Beiramar, en Vigo, propiedad de Frigalsa. Consta ya como asociada tanto de Conxemar como de Anfaco y tiene en marcha una web propia, todavía sin activar al completo. Pernas logró, en medio de la deflagración descontrolada que fue la quiebra de Atunlo, homologar los planes de reestructuración tanto de la factoría de O Grove como la de Cambados, especializadas en lomos de atún precocidos y productos con base de atún para consumo humano directo, respectivamente.

Repiten también Mascato o la canadiense Cooke Inc., en fase de integración de Grupo Avramar, incluidas las granjas de acuicultura de Grecia con las que competirá en el mismo mercado de la viguesa Profand. No hay mayores novedades entre los pesos pesados de la industria, con los estands de todos los grandes operadores: la propia Profand, Nueva Pescanova, Wofco (en su décimo aniversario), Pescapuerta, Iberconsa, Pereira, Lanzal, Alfrío (celebra 50 años), Cabomar, Viciunai o Congalsa, así como proveedoras de servicios como Davila, Suflenorsa o Transfrío.

Habrá también representación de algunas de las mayores firmas a escala mundial, como la japonesa Maruha Nichiro, número 1 y rebautizada ahora como Umios. Lo hará a través de la compañía Inlet, con base en el puerto levantino de Sagunto. La número 2 mundial es también de Japón, Nissui (antes Nippon Suisan Kaisha), y su asociada para operar en el mercado ibérico está en Vigo: Europacífico Alimentos del Mar.

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La pasada edición de Conxemar remató con 30.405 visitantes, un 12% más que en la de 2024, con más de 800 expositores de 46 países.