Las pescaderías de Vigo, «a reventar» por la sardina de San Juan: «Se está vendiendo de maravilla»

El Mercado del Calvario ha amanecido este martes convertido en un auténtico hervidero de gente con muchas ganas de comprar sardina para celebrar la noche de San Juan. Así lo atestigua cualquier comerciante al que se le pregunte y también las colas de las pescaderías, donde la xouba se está despachando «a muy buen precio» y en algunos casos se ha llegado a agotar ya, empujando a los detallistas a comprar más producto para atender la fuerte demanda de su clientela.

«Unos 140 kilos he vendido, me quedé corta», señalaba esta mañana Leticia Álvarez, de la pescadería Manuela, dejando claro que el lugar se encontraba en ese momento «a reventar». Sus ventas se han «triplicado» este día frente a uno normal, algo que achaca a que este año más gallegos celebrarán las fiestas de las hogueras al ser festivo el 24 de junio.

Leticia Álvarez, en el centro, atendiendo a una clienta por la mañana este martes. / Pedro Mina

Como publicó FARO en su edición de este martes, la sardina parte este San Juan con su precio más alto en una década, un subidón que también certifican las pescaderías del Calvario, donde la xouba de xeito —la más cotizada— ha rondado los 15 euros/kilo en el mejor de los casos, mientras que la del cerco ha oscilado entre los siete y los 11 euros/kilo. A ojos de Daniel Ivanov, de la pescadería Pili, «se está vendiendo de maravilla». «No nos llegó y tuve que ir a buscar más», apuntaba poco después de las 11.00 horas, dando cuenta de que todavía quedaba bastante gente por atender: «Hay mucha esperando».

Daniel Ivanov en su pescadería. / Pedro Mina

La misma sensación positiva desprendía Lucía Cordero, de la pescadería Luci, que a media mañana hacía «un buen balance» de la jornada y aseguraba que el producto «se estaba vendiendo bien». «Hoy es el día, como ocurre con las flores en los Santos. Es el encanto de San Juan. Normalmente traigo una caja y a veces ni la vendo y hoy traje cinco y ya está prácticamente todo vendido», remarcaba la pescadera.