El «Pepe Barreiro» cumple dos semanas encallado en el astillero J. M. Armada a la espera de los seguros

El arrastrero gallego Pepe Barreiro cumple dos semanas encallado en el astillero vigués J. M. Armada. El buque quedó tumbado hacia estribor tras un problema surgido durante la maniobra para subirlo a la grada: se rompió el pantoque, la cama sobre la que reposaba el barco. Aunque no se dieron daños personales ni vertidos de ningún tipo, la situación se mantiene como el pasado 9 de junio a la espera de lo que decidan los seguros del barco y de la propia atarazana.

El barco, construido en 2003 y con casi 38 metros de eslora, había navegado aquella mañana al astillero para ser sometido al mantenimiento anual. Cuando se situó frente a la vía de varada y comenzó a subir lentamente, el pantoque cedió y el arrastrero de bandera francesa quedó con la popa próxima al agua y el casco ladeado.

Aunque fuentes portuarias aseguraban a FARO en aquel momento que se intentaría reflotar el buque al próximo día, desde el astillero recordaban que ya se había dado parte a los seguros y que se estaba analizando cómo levantarlo.

Sin embargo, el barco continúa en la misma posición en las instalaciones de J. M. Armada, astillero antes conocido como Astilleros y Varaderos Montenegro. El motivo es que todavía no se ha avanzado con la parte de los seguros, tanto de la empresa que iba a realizar el mantenimiento anual como de la armadora del barco.

El Pepe Barreiro acababa de llegar de aguas de Gran Sol. En concreto, del puerto de Castletownbere, el que más utiliza la flota gallega que trabaja en el histórico caladero.