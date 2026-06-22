El consumo de pescado supera las cinco raciones semanales en los hospitales y roza las cuatro en las residencias

Las dietas protagonizadas por el pescado y el marisco están presentes de forma habitual en los hospitales y las residencias de mayores, pero aun queda mucho camino por recorrer. Esa es la principal conclusión que se puede extraer del nuevo estudio elaborado por la Fundación Fish Nation, de Conxemar, que indica que los centros médicos sirven productos del mar en sus menús una media de 5,1 días por semana, frente a los 3,9 días de los geriátricos. El informe, elaborado junto a la multinacional de investigación de mercados Ipsos, llega en un momento clave, coincidiendo con el desarrollo del nuevo Real Decreto anunciado por el Ministerio de Consumo y el Ministerio de Sanidad para regular la alimentación en estos espacios. Como adelantó FARO, la patronal de la industria del mar pide al menos cinco platos de pescado por semana en los establecimientos que tengan régimen de pensión completa, así como un mínimo de tres raciones si solo ofrecen una comida diaria.

Conforme recoge el estudio, divulgado este lunes, la seguridad alimentaria pesa más que el precio a la hora de incrementar la oferta de productos pesqueros y de acuicultura. La garantía de contar con pescado limpio y de calidad aparece como la demanda más importante de los centros, especialmente en residencias de mayores, donde el riesgo asociado a las espinas es una preocupación central por el perfil de los usuarios.

El coste económico, no obstante, sigue siendo otro de los grandes obstáculos. Según el informe, los centros conciben los precios altos o fluctuantes como una dificultad para ampliar la variedad y frecuencia del pescado en los menús. Por ello, Fish Nation defiende medidas como la reducción del IVA de los productos del mar o un incremento de la asignación presupuestaria en los centros públicos.

El estudio también muestra que el pescado congelado domina la oferta, suponiendo un 75% del total. Este formato se valora positivamente por su capacidad para preservar la calidad y la composición nutricional, facilitar la logística y permitir el acceso a distintas especies durante todo el año. La preparación al horno es la más habitual, empleada en el 57% de los casos.

En cuanto a especies, los menús de los hospitales y las residencias de mayores incorporan una media de diez variedades de productos del mar, aunque la oferta se concentra principalmente en merluza y bacalao. Desde las empresas de catering consultadas apuntan a la innovación como vía para impulsar el consumo, con nuevos formatos ricos en proteína de pescado, como hamburguesas o elaborados alternativos de calidad.

El desperdicio, en cambio, no aparece como un problema significativo: más del 70% de los centros consideran que el pescado genera un nivel de residuos igual o menor que otros alimentos.

La Fundación Fish Nation subraya que el pescado es un alimento saludable, nutritivo y de alta digestibilidad, especialmente adecuado para pacientes hospitalarios y personas mayores. En este sentido, reclama medidas que permitan aumentar su presencia y diversidad en los menús colectivos.