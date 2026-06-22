El cerco sale a por sardina para San Juan con el precio medio más alto en ocho años

El día grande para los barcos del cerco y el xeito de Galicia ya está aquí. La noche de San Juan marca un punto de inflexión para la flota y, en concreto, para la captura de sardina, que ha devenido en su recurso principal en los últimos años ante la escasez de las demás especies objetivo. Los mercados que este lunes se despertaron con algunos kilos de las embarcaciones de pesca artesanal se inundarán para el día señalado con lo que logren los cerqueros. Al coincidir con un lunes, el grueso de la flota aprovechó para salir ya por la mañana con el objetivo de llegar a hacer al menos dos descargas y aprovechar así el buen precio que acompañará a la fuerte demanda. En las lonjas, el kilo se paga este año a una media de 1,66 euros, la cuantía más alta desde antes de la pandemia y la segunda desde que colapsó la especie en 2017.

El puerto de O Berbés fue un hervidero este lunes al mediodía. Los buques se preparaban para salir, cargando las redes y llenándose de hielo antes poner rumbo al caladero, principalmente hacia la salida de la Ría de Arousa, cerca de la isla de Sálvora. La idea que manejan los armadores es la de aprovechar la jornada para coger unas cajas y realizar una primera descarga en Ribeira, donde el precio medio de la sardina escaló hasta los 2,69 euros el kilo en lo que va de mes.

Marta G. Brea

La flota se está beneficiando este año de una triple situación que provoca el alza del precio: la escasa cuota disponible para la campaña, con 9.420 toneladas (un 7% menos) para todo el caladero Cantábrico Noroeste; el sello azul de MSC (Marine Stewardship Council), la certificación recuperada en julio de 2025 que da caché a la sardina gallega y que permite llegar a nuevos mercados, y el veto de Marruecos a la exportación de su sardina, un duro golpe para la conserva, pero que supone un espaldarazo al trabajo de la flota de litoral de la comunidad.

Con esta situación, la previsión es que los barcos agoten los topes impuestos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en estas horas previas a que abran los mercados de cara a la noche de San Juan. Cada cerquero de 8 o más tripulantes (o más de 40 GT, gross tonnage) solo puede capturar 7.500 kilos de Sardina pilchardus a la semana desde el pasado 1 de junio, cifra que se reduce a 5.000 para las unidades más pequeñas y que tienen menos personal a bordo.

«Sardina hay lo que nunca hubo y cada vez hay más, porque al dejar pescar menos hay más pescado», explica el patrón del O Titán, Marcos Vázquez. Aunque tiene la base de su buque en Portosín, hace lo mismo que los barcos de Vigo: acercarse a Arousa para pescar con la seguridad de que habrá recurso suficiente y de que estarán cerca del muelle. «Y así se acelera la subasta», señala, con la confianza de que el precio escale en las próximas horas hasta los 6 euros el kilo.

Otro de los motivos que lleva a la flota a la ría de Arousa es que es donde se suele ver más pescado de día. «Hay mucho pescado, y se ve, pero es complicado cogerlo; aun así, hay menos cantidad que el año pasado», comenta Óscar Iglesias, del O Oriente, que reconoce que les toca jornada dura «con trabajo de día y noche».

Algunas de las primeras cajas de sardina para San Juan en la lonja de Ribeira. / M. V.

El O Oriente es uno de los 27 barcos del cerco de la Ría de Vigo que se desplazaron más al norte para pescar. Allí están todos salvo cuatro, que están en el Cantábrico con la campaña de la anchoa. Su objetivo, como el resto de cerqueros, es cuadrar números. Y es que la sardina se ha convertido casi en el único recurso que son capaces de capturar, ya que el cupo de anchoa es muy pequeño en la zona IXa (de Fisterra al sur), el jurel apenas aparece por el caladero (a consecuencia, también, de la abundancia de sardina) pese a que los científicos plantean subir la cuota y la caballa es casi testimonial.

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Y si los precios se incrementarán en primera venta, lo harán todavía más en los mercados. Como en años anteriores, el kilo pasará de los 6 o 7 euros y en función de si es del cerco o del xeito podrá superar los 12 euros. Tocará estar rápidos para asegurarse uno de los ingredientes clave de las tradicionales hogueras.