La Xunta aprueba la nueva normativa para agilizar el acceso a la titulación de marinero pescador

La Xunta ha aprobado una nueva normativa que agiliza el acceso a la titulación profesional de marinero pescador, con el objetivo de facilitar la incorporación de nuevos trabajadores al sector marítimo-pesquero. La regulación se publica este lunes en el DOG introduce cambios para simplificar los trámites: rebaja de 50 a 23 las horas lectivas exigidas para obtener la habilitación básica, repartidas en 15 horas de conocimientos teóricos y 8 horas de contenidos prácticos. De esta forma se iguala la formación con el resto de España.

La medida busca dar respuesta a las necesidades de un sector que demanda personal cualificado y favorecer el relevo generacional en la actividad pesquera gallega. El nuevo marco permitirá mejorar los procedimientos de formación y reconocimiento de competencias, adaptándolos a la realidad de los profesionales del mar.

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Desde la Xunta destacan que esta actualización contribuirá a reforzar la capacitación de los futuros marineros y a garantizar la disponibilidad de trabajadores preparados para una actividad clave en la economía gallega.