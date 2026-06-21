La Xunta aprueba la nueva normativa para agilizar el acceso a la titulación de marinero pescador
La nueva regulación, que se publica este lunes en el DOG, busca facilitar el acceso a la titulación y la incorporación de nuevos profesionales al sector
Rebaja de 50 a 23 las horas lectivas exigidas para obtener la habilitación básica, igualando la formación con el resto de España para ganar competitividad
R. V.
La Xunta ha aprobado una nueva normativa que agiliza el acceso a la titulación profesional de marinero pescador, con el objetivo de facilitar la incorporación de nuevos trabajadores al sector marítimo-pesquero. La regulación se publica este lunes en el DOG introduce cambios para simplificar los trámites: rebaja de 50 a 23 las horas lectivas exigidas para obtener la habilitación básica, repartidas en 15 horas de conocimientos teóricos y 8 horas de contenidos prácticos. De esta forma se iguala la formación con el resto de España.
La medida busca dar respuesta a las necesidades de un sector que demanda personal cualificado y favorecer el relevo generacional en la actividad pesquera gallega. El nuevo marco permitirá mejorar los procedimientos de formación y reconocimiento de competencias, adaptándolos a la realidad de los profesionales del mar.
Desde la Xunta destacan que esta actualización contribuirá a reforzar la capacitación de los futuros marineros y a garantizar la disponibilidad de trabajadores preparados para una actividad clave en la economía gallega.
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