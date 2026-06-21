La Agencia Europea de Control de la Pesca se abre al mercado para incorporar nueva tecnología de vigilancia

La Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA, por sus siglas en inglés) cuenta con alta tecnología para seguir la actividad de la flota pesquera de la Unión Europea. Desde las tres patrulleras de vigilancia que opera, pasando por los sistemas satelitales, programas específicos o las salas de operaciones que alberga su sede de Vigo. Pero la tecnología avanza y el organismo quiere hacerlo con ella. Aunque ya emplea drones y explora el uso de la inteligencia artificial (IA) para mejorar el control, la agencia que dirige Susan Steele quiere conocer más de cerca lo que pueden ofrecer las empresas especializadas en ciertas áreas. Por ello, Vigo acogerá la primera edición de los EFCA Industry Days, una iniciativa que se estrenará en octubre.

La EFCA se ha propuesto cubrir con la mejor tecnología del mercado algunas de las necesidades que ha identificado a lo largo de sus más de 20 años de vida. En la convocatoria abierta hasta el próximo 10 de agosto, la agencia llama a las empresas interesadas a presentar sus propuestas para participar en el evento que tendrá lugar este año como en las ediciones siguientes, previstas hasta 2031.

Cartel para los «EFCA Industry days». / EFCA

Para centrar algo más el tiro, las categorías de la convocatoria son seis, pero para esta primera edición la EFCA quiere exprimir dos áreas: por un lado, el de las tecnologías de monitorización electrónica (REM, por sus siglas en inglés), en un momento en el que la Comisión Europea apuesta decididamente por estos sistemas para mejorar el cumplimiento de la normativa, principalmente el veto a los descartes pesqueros; por otro, el de los sistemas aéreos no tripulados (UAS/RPAS), nicho con amplio margen de mejora por la continua evolución.

Pensando sobre todo en las próximas ediciones, la EFCA incluye otras áreas de acción como son los vehículos sumergibles no tripulados (USV, en inglés) y los aéreos (UAV, la aeronave en sí que forma parte de los sistemas UAS); las tecnologías para observación terrestre y vigilancia por satélite; las tecnologías de ADN para la identificación de peces o la IA, entre otras tecnologías aplicadas al control pesquero. «Mientras esta convocatoria esté abierta, la EFCA realizará un seguimiento de las innovaciones y las tecnologías emergentes», apunta el ente.

Una vez seleccionadas las propuestas, los solicitantes preseleccionados serán invitados a participar en entrevistas y antes del 5 de septiembre se dará a conocer quiénes participarán en el evento del 21 de octubre. El objetivo es también crear una lista con todos los proyectos de cara a las futuras ediciones.

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La agencia explica que el evento se centrará en «mostrar tecnologías de monitoreo y vigilancia de última generación» aplicadas a la pesca y abrir la posibilidad a la realización de posibles proyectos piloto. Como telón de fondo, la EFCA espera que el acto sirva también para conectar a empresas e instituciones que ofrecen estos servicios con las partes interesadas de los Estados miembros, además de «sensibilizar a la comunidad de control pesquero sobre la existencia de estos servicios».