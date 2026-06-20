Vicealmirante Ignacio Villanueva, comandante de la Operación Atalanta: «Cuando hay seguridad privada a bordo, no hay ataques piratas»

Ignacio Villanueva Serrano llega a Vigo procedente de Mombasa, ciudad portuaria de Kenia, para dar a conocer mucho más de la Operación Atalanta, a la que aterrizó en 2023. Advierte del repunte de la actividad pirata y no descarta pedir un refuerzo en los medios si se prolonga esta escalada.

La situación a día de hoy parece cuanto menos intensa. Buque cisterna en el Golfo de Adén, aproximación armada y disparos a un buque de carga general en Xaafuun, intento de abordaje a un portacontenedores al sur de Yemen… ¿Se han avivado las actividades de piratería en la zona?

Atalanta se crea en 2008, en un momento en el que hay un altísimo nivel de piratería, del orden de 120 o 130 ataques piratas al año. Y esto se prolonga durante tres años. Es ahí cuando las fuerzas internacionales, las europeas, logran frenar esa tendencia y la piratería vuelve a bajar durante muchos años. En 2023, aproximadamente, vuelve a resurgir. No tan fuerte como antes, pero con una media de 60 casos al año. Ahora estamos en otra pequeña subida, un alza. Hay que esperar a ver si se mantiene o vuelve a decrecer. Ahora hay tres buques pirateados fondeados en la costa de Somalia y ha habido hasta cuatro o cinco ataques en la mar que no han sido fructíferos, es decir, que tenemos al menos los 100 piratas en la mar. Eso es mucho.

¿Cómo es la operativa? En el caso del mercante Hellas Aphrodite, por ejemplo. Recuerdo que se dio la alerta de abordaje y se desplegaron medios, incluida la fragata Victoria.

El que acaba de mencionar es un caso que utilizo como ejemplo de cooperación perfecto. Ese caso comienza con un aviso por parte de las fuerzas de seguridad marítimas de Somalia que llaman a Atalanta y nos dicen, «Oye, Atalanta, estamos viendo un grupo pirata que está pirateando un pequeño barco —le llamamos skiff—y está saliendo a la mar». En ese momento ya nos ponemos en alerta y nos vamos hacia la zona para intentar localizarlo. Ese skiff desaparece en el océano Índico y vuelve a aparecer con unos ataques a unos barcos ya a 200 millas, fíjese, 200 millas alejado de la costa.

El pesquero iraní «Alwaseemi», utilizado como buque nodriza por piratas y liberado en un operativo de Atalanta / EU NAVFOR

Es mucha distancia.

Porque ese skiff lo que había hecho fue abordar un pequeño buque pesquero iraní, y desde ese pesquero intentó hacer dos o tres ataques y finalmente acabó en el Hellas Aphrodite. Con la mala suerte para ellos de que Atalanta estaba pendiente y, con la coordinación que tenemos con los países de la zona, solicitamos ayuda aérea y nos la dan. La Armada India también estaba en las proximidades y, entre todos, evitamos que llegue el acto de piratería. Los piratas huyen y los dos barcos quedan libres, tanto el mercante como el pesquero.

Entiendo que no todos los ataques son iguales, que a veces se usan buques nodriza y otras no.

Es una buena observación. No todas las operativas son iguales y no todo el final de la historia es el mismo. Cada final depende de muchos factores: de si hay equipo de asalto por parte de Atalanta, si tenemos autorizaciones pertinentes, si hay demasiado riesgo… Cada situación termina de una manera diferente y eso hay que comprenderlo.

¿Cómo lo hacen ellos?

Suele haber dos tipos. Uno, que el ataque sea muy cerquita de costa, con lo cual montan en un skiff y directamente ya atacan el barco; dos, con ese skiff van a un buque madre, que es un barco más grande y ya van al medio del océano y atacan a un buque mercante más grande. Esas son las dos operativas que tienen los piratas.

No siempre es posible el abordaje por parte del operativo Atalanta.

Las actuaciones de Atalanta van de la monitorización desde el cuartel general, ver sus movimientos, hasta el abordaje. Hay ahí una panoplia de operaciones que se pueden hacer: se puede presionar a los piratas disparando, presionar a los piratas contactando con la policía o finalmente abordar y llevar a los piratas a juicio. O sea, se puede hacer todo. La decisión final de qué es lo que se hace depende de muchos factores y de que se cumplan autorizaciones.

¿Y cuáles son sus motivaciones? Porque muchas veces se les vincula a la organización terrorista Al-Shabaab.

Un grupo pirata, que les llamamos PAG [son las siglas en inglés de Pirate Action Group], está conformado aproximadamente por unas 10 a 15 personas. En tierra, el coordinador del grupo pirata suele ser un elder [el mayor] de un clan. De esos hasta 15 piratas, cuatro o cinco son los más fuertes delincuentes armados, que son los jefes de la banda. Y luego a otros 10 los reclutan dentro del clan y no son ni tan agresivos ni son los que lideran la acción pirata, si no simplemente acompañan y conforman ese grupo. Entonces, ese grupo va a la mar, piratean el barco y luego lo llevan a costa. En tierra lo que sucede es que se refuerza el grupo de piratería. A veces puede llegar a haber hasta 30 piratas a bordo del barco.

¿Cómo se informan internamente de los detalles de cada operativo?

Yo, como comandante de la operación, tengo una decisión que tomar, que es una vez que sabemos que hay un incidente pirata, informo a la comunidad marítima y al propio barco de una manera muy específica, con muchos datos. A la web, en abierto, solemos ser muy parcos en las comunicaciones iniciales porque el pirata también lo puede leer, por eso decimos que seguiremos informando. No queremos dar mucho detalle porque pueden utilizarlo contra nosotros, sobre todo después si va a haber abordaje. Hacemos notar que «Atalanta está aquí, vamos a hacer esto», intentamos que se sepa que se está actuando, que no pierdan la esperanza y no dar demasiada información para los piratas.

¿Cómo se financian estos grupos?

El objetivo final de esta piratería de Somalia es el dinero, exclusivamente es económico. Uno de los motivos que estamos barajando por este aumento de la piratería es que, como sabe, y por la guerra en Ormuz, Estados Unidos ha bloqueado el paso con bastantes unidades navales. ¿Qué sucede? Que al estar presentes esas unidades navales en la zona de Ormuz, están en la zona también del sur de Pakistán, en la costa de Makrán, que es donde comienza el tráfico ilícito de armas y drogas a Somalia. Cuando este ese tráfico ilícito se ve afectado porque hay mucha gente ya vigilando, no lo pueden hacer. Entonces, pierden dinero. A los clanes somalíes que se dedican a estas actividades ilícitas no les queda más remedio que volver a salir a la mar a buscar ese dinero. Pero, al mismo tiempo, no se descarta una acción conjunta o algún tipo de coordinación.

Villanueva, durante la ponencia que ofreció en Zona Franca. / Marta G. Brea

¿A escala más grande?

No tenemos evidencia, pero yo no descarto una coordinación de alguien, de los clanes, etcétera, porque no es normal que en tres semanas haya 100 piratas en la mar.

Como consecuencia de este aumento de la actividad de piratas, ¿pediría reforzar la dotación actual de la Atalanta?

Atalanta tiene un requerimiento de fuerzas ajustado. Esto significa que, dependiendo de la amenaza, se hace un estudio y se determina cómo somos capaces de enfrentarla. Ahora mismo tenemos dos fragatas y un avión en el norte de África, y era suficiente. Ahora acaba de llegar el monzón, y ahí la piratería desciende, pero hay que estar atentos. Si después del monzón se mantiene este ritmo de piratería yo requeriría a las naciones de la Unión Europea que me den alguna unidad más porque ya es demasiado. La zona es muy grande.

¿Considera que siguen siendo necesarios los medios de seguridad privada a bordo, por ejemplo para la flota pesquera?

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Esa una muy buena pregunta y es una decisión comercial, que yo le llamo: la tienen que tomar los armadores, los CEO de seguridad, analizando la información que le pasamos en Atalanta. Con esa información, ¿el riesgo suficientemente alto como para yo gastarme algún dinero en un grupo de seguridad? Yo no suelo recomendar hacerlo, lo que sí es evidente es que cuando hay un grupo de seguridad a bordo no hay un ataque pirata. Poco a poco la amenaza está subiendo, vamos a esperar y entonces tendrán que tomar sus decisiones comerciales.