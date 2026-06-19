Pesca en Uruguay
Rescate al límite: evacúan a un tripulante del barco de capital gallego «Playa Malvín» a 260 kilómetros de Montevideo
El hombre de 60 años estaba sufriendo una descompensación diabética
La Armada del país sudamericano realizó el operativo al borde de sus capacidades operativas
Rescate al límite frente a las costas de Uruguay. La Armada del país sudamericano realizó este jueves un operativo para evacuar a un marinero que se encontró mal cuando navegaba al bordo del buque Playa Malvín, de bandera uruguaya y capital gallego por parte de la armadora Gadimar. Según informaron desde la Armada, el marinero de 60 años estaba sufriendo una descompensación diabética.
El medio local El País informa que dos aeronaves, un avión Beechcraft B200T y un helicóptero Augusta Bell 41, partieron de urgencia para participar en la operación que se encontraba casi al límite de sus capacidades operativas, a unas 130 millas náuticas al sur de Punta del Este, situado a unas dos horas en coche de la capital, Montevideo.
Nicolás Sanguinetti, comandante de la Aviación Naval, informó a los medios que esas 130 millas náuticas representan «la mayor distancia» a la que realizaron un operativo de este tipo. De igual forma, desde la Armada apuntaron que las condiciones eran difíciles, con olas de más de cuatro metros.
El hombre, de origen peruano y de nacionalidad uruguaya, «se encuentra estable, con la atención médica correspondiente», informó al diario Alejandro Pérez, portavoz de la Armada Nacional.
El Playa Malvín, que antes operaba en Namibia bajo el nombre Omake y, antes, como Patricia Sotelo, tiene 51 metros de eslora. Se abanderó en Uruguay en 2024 y es uno de los barcos más modernos de la flota industrial charrúa.
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